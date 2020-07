Sedinta de URGENTA intocmita de LPF dupa dezastrul de la Dinamo! "Este o situatie grea!" Ultimele detalii despre situatia din Liga 1

Secretarul general al LPF, Justin Stefan, a confirmat ca in acest moment are loc o noua sedinta in care se discuta metodele pentru incheierea sezonului din Liga 1 pe teren.

Astazi este o noua zi dificila in fotbalul romanesc, dupa ce la Dinamo au aparut inca 7 cazuri de Covid-19, iar totalul la club este de 21 de cazuri. Situatia este la fel de grea si la CFR Cluj, unde Dan Petrescu si Lacina Traore au fost depistati pozitiv, iar numarul total de cazuri a ajuns la 11.

Justin Stefan a venit cu noi clarificari despre situatia din Liga 1 si in acest moment are loc o sedinta de urgenta la nivel de LPF:

"Acum incepem o sedinta legata de situatia celor de la Dinamo. La CFR asteptam retestarea tuturor componentilor echipei si ai staffului tehnic in data de 23, la 5 zile dupa prima testare pozitiva. Dupa testarea din 23, vedem exact ce se intampla cu meciul CFR - Botosani. Ramanem atasati principiului de a termina pe terenul de joc competitia, tinand cont de situatia sanatatii sportivilor.

Exista in acest moment un protocol stabilit impreuna cu MTS si Ministerul Sanatatii. Este o situatie grea la nivel national, nu doar in fotbal. Ceea ce se intampla la nivel national se oglindeste si la nivelul fotbalului. Le-am recomandat tuturor cluburilor sa intre in izolare sau autoizolare. Vedem daca va fi nevoie de masuri suplimentare.

Reluarea competitiei, o masura sociala, s-a realizat pentru a oferi meciuri intr-o perioada grea. Pentru sezonul viitor vor fi multe imbunatatiri si toate regulamentele sunt perfectibile. Refuz sa accept ideea ca fotbalul trebuie aratat cu degetul sau trebuie adus intr-o stare de urgenta. Fotbalul trebuie sa mearga mai departe.

Nu, sub nicio forma nu am luat in calcul oprirea competitiei. E clar ca, asa cum a recomandat UEFA din aprilie, competitiile trebuie terminate pe teren. Pe 3 august trebuie sa comunicam participantele in cupele europene, trebuie transmise in functie de meritul sportiv", a spus Justin Stefan la Digi 24.