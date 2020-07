BREAKING NEWS: Lucescu cere 18 echipe in Liga 1: "Suntem la nivel de judet fata de Europa!" Cere ca Dinamo sa RAMANA in prima liga

Lucescu a fost in cantonamentul lui Dinamo chiar inainte de momentul infectarii in masa cu coronavirus!

Si-a facut testul si e in regula. Lucescu spune ca se simte bine si ca va repeta analiza in urmatoarele zile" "Sunt in regula, am facut testul aseara. N-am avut niciun contact cu jucatorii. Am vrut sa-i fac sa zambeasca, sa ridice capul sus. Nu am avut contact cu nimeni, am pastrat distanta, am vorbit si am plecat. Am stat in casa, am facut testul dupa 4 zile. O sa repet testul peste 2-3 zile. Il fac pentru familie, altfel... ma simt bine. Nu sunt probleme".

Antrenorul crede ca lipsa de disciplina a jucatorilor a dus la cazurile multiple de coronavirus in Stefan cel Mare: "Cei de la Dinamo nu au respectat ce au trebuit sa respecte. Au fost antrenori inteligenti care au izolat echipa, n-au avut contact cu nimeni si n-au probleme. La Dinamo, situatia e de asa natura incat nu exista un cap limpede care sa conduca si sa ia decizii. Fiecare face ce vrea. Problema e complicata: cum se va duce campionatul la capat, cum va incepe urmatorul..."

Lucescu cere ca Liga sa accepte revenirea la un sistem cu 18 cluburi in Liga 1! Dinamo n-ar trebui lasata sa retrogradareze, crede Lucescu.

"Decizia colectiva trebuie sa fie foarte bine gandita. E un lucru complicat. In situatiile dificile, se iau masuri speciale. Ar fi momentul sa nu se tina cont de regulament si sa se treaca la un campionat cu 18 echipe. Sa ramana toate 14 si sa ramana 4 din B. S-ar face 18 echipe. Lucrurile s-au schimbat mult lucrurile fata de anii trecuti. Autoritatile locale pot ajuta echipa de fotbal, sunt niste posibilitati oferite si de televiziuni. Se poate tine o echipa de fotbal. S-au facut stadioane noi, au nevoie de echipe la nivelul acelor stadioane. Trebuie sa avem un campionat mai puternic.

Fata de Vestul Europei avem un campionat judetean, mai mult. Cui i-a servit faptul ca Urziceniul a castigat campionatul si pe urma a disparut? A luat banii si a disparut! Echipele mari, orasele mari, raman in umbra. Acum sunt posibilitati! Petrolul are un stadion foarte bun, Aradul la fel, Oradea o sa aiba, Timisoara abia asteapta. Infrastructura e baza pentru marea performanta. E momentul pentru o astfel de decizie. Si televiziunile ar fi interesate, ar avea o masa de suporteri care acum nu sunt intereseate de Divizia A. Rapid, Petrolul, Dinamo sa fie in Divizia A. Playoff-ul sa se joace, iar ce e jos sa se inghete si sa le permita echipelor sa se refaca. Tara e mare, cred ca ar fi un lucru foarte bun sa ajungem la 18 echipe. Nu eu decid, e o propunere", a spus Lucescu la Digi24.