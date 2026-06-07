VIDEO EXCLUSIV România, ce echipă formidabilă! Larisa Iordache, provocată să formeze o selecționată ideală

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Alexandru Hațieganu
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România a excelat mereu în gimnastică. Salba de medalii de la JO, CM și CE reprezintă dovada.

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RomaniaLarisa IordacheechipaCatalina PonorMonica RosuAndreea RaducanDiana Bulimar
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România, ce echipă formidabilă! Larisa Iordache, provocată să formeze o selecționată ideală 

Cu 21 de medalii în palmares la marile competiții, Larisa Iordache e una dintre cele mai valoroase gimnaste din România ultimilor două decenii. Medaliată cu bronz cu echipa României la Jocurile Olimpice de la Londra, bucureșeanca a vorbit despre momentele frumoase și episoadele grele ale carierei, dar a răspuns și unui exercițiu de imaginație. 

În cadrul emisiunii, Larisa Iordache și-a 'format' o echipă ideală alcăuită din foste mari gimnaste pe care le-a văzut concurând, dar și din foste colege. Din postura de 'șefă' a echipei - VEZI VIDEO -, Larisa a avut inițial șansa să 'selecționeze' doar cinci sportive. Ulterior... și-a mărit echipa. Iată mai jos pe cine a convocat Larisa să se lupte cu marile națiuni ale lumii. 

"În primul rând Andreea Răducan. Apoi Monica Roșu. Mi-ar plăcea Cătălina Ponor. Diana Bulimar, Diana Chelaru. Amelia Racea pentru că a fost superbună. 

Am uitat din 2014 fetele mai tinere: Silvia Zazu, Ștefania Stănilă și Andreea Munteanu. Ar fi o echipă de nota 10", a spus Larisa Iordache, la Poveștile Sport.ro.

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De la medalie olimpică la mentorat: Larisa Iordache vorbește deschis la Poveștile Sport.ro

Larisa Iordache, medaliată cu bronz la Jocurile Olimpice din Londra (2012), și-a deschis de curând un centru sportiv, alături de soțul ei, Cristian Chirița, centru unde copiii sunt introduși în tainele gimnasticii, dar află și secretele tenisului de masă, sport pe care îl practică soțul Larisei.

La Întrebările-Fulger, fosta sportivă de la CS Dinamo face un exercițiu de imaginație și își alege foste colege din lotul României alături de care ar forma o echipă tricoloră care s-ar bate într-un concurs puternic cu cele mai bune reprezentative ale lumii. Tot la rubrica din cadrul emisiunii de pe Sport.ro, Larisa Iordache dă timpul înapoi și vorbește despre unul dintre cele mai grele momente ale vieții.

Acum, mereu optimistă, multipla medaliată de la Mondiale și Europene spune că fetița sa, Amira, e cea mai prețioasă medalie și vorbește despre rolul de mămică. Nu uită nici momentele speciale din cantonament de la Deva sau de la Izvorani, povestește întâlnirea cu celebra Simone Biles și comentează o fotografie de suflet alături de Nadia Comăneci.

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