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România, ce echipă formidabilă! Larisa Iordache, provocată să formeze o selecționată ideală

Cu 21 de medalii în palmares la marile competiții, Larisa Iordache e una dintre cele mai valoroase gimnaste din România ultimilor două decenii. Medaliată cu bronz cu echipa României la Jocurile Olimpice de la Londra, bucureșeanca a vorbit despre momentele frumoase și episoadele grele ale carierei, dar a răspuns și unui exercițiu de imaginație.

În cadrul emisiunii, Larisa Iordache și-a 'format' o echipă ideală alcăuită din foste mari gimnaste pe care le-a văzut concurând, dar și din foste colege. Din postura de 'șefă' a echipei - VEZI VIDEO -, Larisa a avut inițial șansa să 'selecționeze' doar cinci sportive. Ulterior... și-a mărit echipa. Iată mai jos pe cine a convocat Larisa să se lupte cu marile națiuni ale lumii.

"În primul rând Andreea Răducan. Apoi Monica Roșu. Mi-ar plăcea Cătălina Ponor. Diana Bulimar, Diana Chelaru. Amelia Racea pentru că a fost superbună.

Am uitat din 2014 fetele mai tinere: Silvia Zazu, Ștefania Stănilă și Andreea Munteanu. Ar fi o echipă de nota 10", a spus Larisa Iordache, la Poveștile Sport.ro.