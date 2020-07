Se opreste Liga 1?! "Am discutat toate scenariile posibile!" Totul despre situatia de la CFR si Dinamo: anunt din partea LPF

CFR Cluj si Dinamo sunt puternic lovite de Covid-19, iar secretarul general al LPF, Justin Stefan, a oferit noi lamuriri despre situatia Ligii 1.

Playoff-ul Ligii 1 trebuie finalizat pana in 2 august, data la care UEFA a dat termen limita pentru a fi anuntate echipele care participa in cupele europene.

Campionatul este in pericol in acest moment, dupa ce Dinamo si CFR Cluj au fost lovite puternic de noul coronavirus. La clubul din Stefan cel Mare sunt 12 persoane infectate, in timp ce la CFR Cluj sunt de 6 confirmati pozitiv.

Nici Universitatea Craiova nu a scapat, team managerul Lucian Pretorian fiind confirmat pozitiv, iar testul lui Bergodi fiind neconcludent.

Justin Stefan, secretarul general al LPF, este increzator ca sezonul va putea fi incheiat pe teren si spune ca inghetarea Ligii 1 este ultimul scenariu pe care il iau in calcul:

"Cei de la CFR Cluj sunt la Mogosoaia, i-am rugat sa ramana izolati. Se vor testa joi, iar vineri dimineata vor veni rezultatele. Abia atunci ne vom da seama ce decizie vom lua. Deocamdata, asteptam. Nu sunt teste neconcludente la CFR Cluj. Dupa o testare pozitiva toti ceilalti se izoleaza, iar retestarea e peste cinci zile.

Am discutat toate scenariile posibile in martie. Inghetarea campionatului este ultimul scenariu si pe care il luam in calcul. Avem o saptamana, acesta, prin care asteptam toate testarile si retestarile. Cu Dinamo nu suntem absurzi, vom decide impreuna… Deocamdata e nevoie sa asteptam", a spus Justin Stefan pentru ProSport.