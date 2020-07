BREAKING NEWS | Lucrarile la noul stadion Dinamo sunt gata sa inceapa! Unde va fi amplasata noua arena! Capacitate URIASA a tribunelor

Proiectul noului stadion Dinamo prinde contur dupa ce a avut loc astazi o noua intalnire importanta in Stefan cel Mare.

UPDATE 11:25: Marcel Vela asigura ca noul stadion al lui Dinamo se va construi!

Ministrul de Interne a oferit prima reactie dupa intrunirea care a avut loc astazi:

"Am gasit o solutie care sa impace toate partile si vom putea construi un stadion pentru Dinamo. Dupa realizarea in aproximativ 6 luni a noului proiect si a licitatiei organizata cu riscul contestatiilor de rigoare - asa cum stiti ca e in legislatia romaneasca, multe hatisuri administrative si se poate prelungi o investitie din cauza acestor probleme - in 2021 sper sa se inceapa constructia acestui stadion.

Pentru a veni in intampinarea celor care sunt in vecinatatea stadionului, carora le dau dreptate, daca s-ar construi un stadion paralel cu strada de acces, intr-adevar nu ar fi corect. La ultima vizita, care a avut loc aici, la Dinamo, am decis ca stadionul nu va fi amplasat paralel cu strada de acces. Va fi oblic si in trepte, astfel incat spre strada de acces si pe fatadele caselor din vecinatatea caselor Dinamo sa aiba cea mai mica inaltime.

Va fi in forma unei picaturi de apa. Peluza Nord a suporterilor va avea cea mai mare capacitate comparativ, simetric si proportional cu toate stadioanele din tara.

Daca as spune ca exista o garantie, ar spune lumea ca nu sunt modest. Va spun ca se va face! Dumneavoastra veti fi martorii acestui moment", a spus Marcel Vela.

Jurnalistul Dan Chilom a fost prezent la intrunirea care a avut loc astazi pe vechiul Velodrom, intalnire la care au participat inclusiv Ministrul de Interne, Marcel Vela, sau directoarea de la Compania Nationala de Investitii.

Noua arena a clubului Dinamo se va construi langa vechiul stadion, iar actualul stadion va ramane in acelasi loc.

Jurnalistul Dan Chilom a dezvaluit la Ora Exacta in Sport ca Marcel Vela a asigurat ca lucrarile vor incepe in 2021. Arena va avea 33.000 de locuri:

"A avut loc o intrunire la care au participat o parte a gruparii DDB, Marius Niculae, au fost foarte multe personalitati chiar pe amplasamentul vechiului Velodrom.

Din ce am inteles stadionul se va construi in diagonala, nu va afecta velodromul. Stadionul Victoria va fi demolat, plus terenul doi Piti Varga. Vechiul stadion va ramane pe acelasi loc, acolo se pare ca isi va desfasura activitatea academia celor de la Dinamo.

Pe vechiul stadion exista un litigiu cu domnul Nicolae Badea si practic stadionul nu poate fi in momentul de fata instrainat. Este o afacere proprie, nu poate fi demolat. Intra in discutie si aceasta pista, iar din aceasta cauza se va incerca modernizarea stadionului, pe cat se poate.

Primaria Sectorului 2 si cu Dan Cristian Popescu si cu domnul Marcel Vela au declarat acum cateva minute ca lucrarile vor incepe in 2021.

33 de mii de locuri va avea noul stadion. Se discuta de acest stadion de mai bine de 10 ani. Pentru prima data a fost si directoarea CNI la aceasta discutie, practic cercul se inchide cumva si nu prea mai sunt multe bariere. Eu cred ca Dinamo poate spera la un nou stadion, e pentru prima oara cand cred. Ar fi un stadion cu o capacitate mare, care va implica si costuri, dar daca Primaria Sectorului 2 se va implica cred ca se poate.

Dinamo ramane in continuare un brand, iar acum tabloul este aproape perfect. Sunt fanii, Primaria, Ministerul de Interne si exista si locul acum. Nu mai exista acest litigiu.

Una din peluze va fi mai inalta, cealalta putin mai mica, dar s-au gandit exact si la parcari. De aceea stadionul va fi pe diagonala", a spus Dan Chilom la Ora Exacta in Sport.