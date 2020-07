Cand s-a RUPT totul pentru Mihalcea la Dinamo? Fostul antrenor al 'cainilor' ofera noi amanunte: "Toata lumea m-a luat de PROST"

Adrian Mihalcea a adunat cinci infrangeri, un egal si o victorie pe banca lui Dinamo in scurtul sau mandat.

Demis de la Dinamo chiar inaintea aparitiei focarului de coronavirus de la club, Mihalcea a pierdut controlul vestiarului dupa declaratiile de la finalul remizei cu Poli Iasi. Antrenorul si-a criticat dur jucatorii si a acuzat lipsa de concentrare a acestora.

"Suferim enorm! Practicam un fotbal haotic, asta-i realitatea. Din pacate, am jucatori care nu inteleg ca a inceput campionatul. In pozitia in care suntem, trebuie ca toata lumea sa faca tot ce poate pentru a ajuta echipa. Problema e mentala, e la ei. Trebuie sa se trezeasca si singuri, m-am plictisit sa incerc toate metodele", a tunat Mihalcea dupa meciul contra echipei lui Mircea Rednic.

Dupa demitere, Mihalcea a avut timp de reflectie si si-a dat seama ca acela a fost momentul fatidic pentru cariera sa in Stefan cel Mare, insa crede ca problemele au inceput chiar de dinaintea revenirii pe gazon! Chiar in saptamana premergatoare partidei Hermannstadt - Dinamo, cainii ar fi trebuit sa sustina un amical cu FC Voluntari, insa cativa jucatori au decis sa intre in greva pentru ca erau neplatiti de luni bune.

"Am avut doar doua antrenamente inainte de a se opri campionatul, apoi totul s-a dat peste cap. S-a antrenat fiecare cum a putut, ceea ce a contat foarte mult. A urmat o perioada buna la Saftica, lucrurile erau pe un fagas normal, iar apoi au aparut problemele. A fost acea greva a baietilor, care ne-a tinut in loc vreo 4 zile, apoi a aparut cazul de coronavirus al magazinerului. Lucrurile astea au dat peste cap programul meu. L-am pierdut apoi si pe Perovic, un jucator important.

Greva a fost primul moment delicat si momentul in care am realizat ca se rupe ceva. Imi reprosez ca nu i-am facut sa constientizeze unele lucruri dupa acel moment. Nu am fost si nu voi fi niciodata de acord cu grevele. Suntem platiti eu sa antrenez, iar ei sa joace. Posibil sa ii fi deranjat ca nu le-am tinut partea, dar eu le-am zis ca problemele nu se rezolva asa", a declarat pentru GSP cel poreclit Taranul.

De asemenea, Mihalcea a vorbit si despre momentele care au dus la demiterea sa, referindu-se la declaratiile de dupa partida cu Poli Iasi.

"Am avut impresia ca toata lumea m-a luat de prost dupa acele declaratii. Am avut o rabufnire normala, nu era un joc in care sa pierdem puncte. Trebuia sa fim un grup, asa am fi reusit sa castigam. Atitudinea unora dintre jucatori m-a deranjat, era nevoie de toata lumea dar multi dintre baieti n-au reusit sa aduca un plus de calitate atunci cand i-am bagat in teren. M-a suparat lucrul acesta si am considerat ca dupa discursul de la final baietii vor vedea in mine un tip care vrea sa ii ajute", a completat Mihalcea.

Dinamo l-a inlocuit pe Adrian Mihalcea cu Gigi Multescu, insa "SMURD-ul" nu a apucat sa debuteze dupa ce 12 dintre jucatori au fost depistati pozitiv cu coronavirus!