BREAKING NEWS: Decizie de ultima ora in cazul Vlad! Comisia de recurs a dat decizia! Ce urmeaza pentru FCSB si Dinamo

Dinamo a aflat azi decizia Comisiei de Recurs in 'cazul Vlad'.

'Cainii' au pierdut si recursul, iar singura cale de atac impotriva FRF ramane TAS de la Lausanne!

Comisia de Disciplina respinsese sesizarea Secretarului General al FRF, Radu Visan, inca de vineri. Conform instantei Federatiei, Visan nu avea calitatea de a sesiza Comisia, acesta fiind motivul halucinant invocat pentru abandonarea spetei. Comisia de Recurs a pastrat verdictul.

Suporterii-actionari din ProgramDDB nu vor sa renunte, insa, la razboiul cu FRF. Cer despagubiri uriase si sunt hotarati sa mearga la TAS pentru a-si cauta dreptatea. Fanii vor sa adune bani pentru proces. Numai avocatii pot ajunge la 45 000 de euro, anunta Gazeta Sporturilor.

Andrei Vlad a fost folosit de FCSB in turul semifinalelor Cupei, contra lui Dinamo, desi ar fi fost in stare de suspendare potrivit ROAF. Vlad ar fi avut insa drept de joc in baza Regulamentului Disciplinar. Dinamo n-a contestat la 48 de ore dupa meci dreptul de joc al lui Vlad, asa ca FRF s-a autosesizat inaintea returului de pe National Arena, dupa ce scandalul legat de folosirea lui Vlad a ajuns in presa.

