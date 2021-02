ANALIZA | Echipa de "juniori" si "rezerve" cu care FCSB a pierdut in fata lui Dinamo l-a costat pe Gigi Becali 10.4 milioane de euro!

Oficialii FCSB si sefii galeriei au incercat sa justifice eliminarea din Cupa Romaniei in fata rivalei Dinamo prin folosirea "juniorilor" si "rezervelor", ceea ce nu corespunde adevarului.

In partida cu Dinamo din Cupa Romaniei, FCSB a folosit 16 jucatori ale caror sume de transfer combinate ajung la 10.385.000 euro, iar varsta medie a lotului a fost de 23.43 ani. In acelasi timp, Dinamo a avut o medie de varsta de 27.66 ani, iar unii dintre cei mai buni oameni ai "cainilor" au trecut bine de 30 de ani, respectiv Nemec (35 ani) si Puljici (33 ani), ceea ce ar trebui sa reprezinte un dezavantaj. De asemenea, "ros-albii" nu au platit niciun euro pentru aducerea celor 15 jucatori folositi, toti ajungand in Stefan cel Mare dupa ce ramasesera liberi de contract, meciul prinzandu-i pe dinamovisti si cu o situatie grea din punct de vedere financiar, cu restante salariale si un viitor incert.

Singurii jucatori folositi de "ros-albastri", care mai pot fi incadrati la categoria "juniori", sunt Perianu (18 ani) si Adrian Nita (17 ani), dar mijlocasul central este la al doilea sezon in lotul echipei de seniori si are deja 25 de meciuri jucate, iar extrema stanga a acumulat 7 prezente pentru echipa de seniori si a mai jucat alte 14 partide in acest sezon pentru Turris Turnu Magurele (Liga 2), echipa unde a fost imprumutat. Cei doi sunt departe de a fi cvasi-debutanti.

In privinta "rezervelor" folosite, fata de meciul cu Dinamo din Liga 1, castigat cu 1-0, au lipsit de pe teren Risto Radunovici, Iulian Cristea, Andrei Miron, Olimpiu Morutan si Octavian Popescu. Insa, oricum unul dintre fundasii centrali pare sa-si fi pierdut locul de titular dupa aducerea lui Harut, iar Nedelcu este noua feblete a patronului Gigi Becali, care il vrea reprofilat in centrul apararii. In locul tanarului Octavian Popescu a fost folosit Vina, un fotbalist cu peste 120 de meciuri in Liga 1, absenta lui Radunovici a fost suplinita de Pantiru, un jucator comparabil ca valoare, iar in locul lui Morutan a intrat Oaida, ultimul fiind un fotbalist mai dispus la efort, cu o suprafata mai mare acoperita pe teren si mai util echipei in faza defensiva.

Primul "11" al FCSB in meciul cu Dinamo: Andrei Vlad (21 ani / suma de transfer 400.000 euro) - Valentin Cretu (32 ani / 125.000 euro), Denis Harut (21 ani / 660.000 euro), Dragos Nedelcu (23 ani / 2.100.000), Ionut Pantiru (24 ani / 200.000 euro) - Razvan Oaida (22 ani / 700.000 euro), Adrian Sut (21 ani / 100.000 euro), Ovidiu Perianu (18 ani / 0 euro) - Ionut Vina (25 ani / 750.000 euro), Alexandru Buziuc (26 ani / 50.000 euro), Adrian Nita (17 ani / 0 euro)

Rezerve utilizate: Florinel Coman (22 ani / 3.000.000 euro / min. 46), Florin Tanase (26 ani / 1.500.000 euro / min. 46), Darius Olaru (22 ani / 600.000 euro / min. 46), Ovidiu Popescu (26 ani / 200.000 euro / min. 58), Ante Vukusici (29 ani / 0 euro / min. 66)

Medie de varsta: 23.5 ani

Suma totala de transfer a jucatorilor folositi: 10.385.000 euro