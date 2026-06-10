GALERIE FOTO Cât mai rămâne alături de Sinner? Răspunsul oferit de Darren Cahill înainte să vină în România

Cât mai rămâne alături de Sinner? Răspunsul oferit de Darren Cahill înainte să vină în România Tenis
Marcu Czentye
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Darren Cahill revine în România după un eșec teribil în ediția 2026 a turneului de la Roland Garros.

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Darren CahillJannik SinnerAlexander ZverevRoland Garros 2026Tenis ATPSimona Halep
Din articol

Ediția 2026 a turneului de la Roland Garros i-a adus germanului Alexander Zverev primul succes în competițiile majore, iar italianului Flavio Cobolli prima participare într-o finală de întrecere majoră.

În cazul compatriotului finalistului pierzător, Jannik Sinner, Roland Garros 2026 a însemnat o nouă revedere cu înfrângerea; epuizat fizic și eliminat de Juan Manuel Cerundolo, în turul secund, într-un meci în care a condus cu 6-3, 6-2, 5-1, numărul unu mondial va avea nevoie de timp pentru a digera șansa uriașă ratată de a completa marele șlem al carierei.

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Fără titlu cucerit la Paris, dar cu un statut de campion în exercițiu de apărat la Wimbledon, Sinner știe că are nevoie de o replică intimidantă și imediată, dacă vrea să mai reziste săptămâni bune pe întâia treaptă a clasamentului.

Alături pe acest drum îi va fi australianul Darren Cahill, așa cum a declarat fostul antrenor al Simonei Halep, într-un interviu acordat Gazzetta dello Sport. Chestionat în legătură cu timpul pe care plănuiește să îl mai petreacă în postura de tehnician al lui Jannik Sinner, Darren Cahill a replicat cu o abordare mai puțin precisă: „Să vedem... nu credeam că o să îl mai antrenez pe Jannik în 2026, dar iată-mă aici,” a punctat Cahill.

„Momentan, nu am pus niciun pariu; obiectivul meu e să depun cea mai bună muncă pentru Sinner și echipa sa în acest an. Vom mai vorbi la finalul sezonului, așa cum am făcut-o anul trecut, vom decide când vom fi liniștiți,” a completat Cahill, care, anul trecut, anunțase că își va încheia definitiv cariera de antrenor.

Darren Cahill

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Darren Cahill vine la Cluj-Napoca pentru meciul de retragere al Simonei Halep

În data de 13 iunie, Simona Halep își va juca, în cadrul Festivalului Sporturilor, de la Cluj-Napoca, meciul simbolic de retragere din tenis.

Evenimentul va fi transmis de PRO TV și VOYO, sâmbătă, de la ora 17:00. Darren Cahill, Gael Monfils, Elina Svitolina și Andrei Pavel se numără printre invitații speciali.

Halep: „Sper să nu plâng pe teren, dar se închide un capitol.”

„Da, sunt foarte multe persoane apropiate care vor veni la eveniment. Înseamnă mult. Sunt convinsă că voi avea emoții. Sper să nu plâng pe teren, dar se închide un capitol.

Chiar dacă s-a închis anul trecut, acum este evenimentul oficial, sărbătorirea carierei mele. Va fi cu cei mai apropiați oameni ai mei și cu oamenii care au fost alături de mine întreaga carieră.

Sunt foarte împăcată cu faptul că am încheiat această carieră minunată. Este copleșitor, pentru că se vorbește foarte mult de acest eveniment și va fi ultimul eveniment oficial. O iau ca atare și sper să mă pot bucura de ocazie,” a declarat Simona Halep.

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