Ediția 2026 a turneului de la Roland Garros i-a adus germanului Alexander Zverev primul succes în competițiile majore, iar italianului Flavio Cobolli prima participare într-o finală de întrecere majoră.

În cazul compatriotului finalistului pierzător, Jannik Sinner, Roland Garros 2026 a însemnat o nouă revedere cu înfrângerea; epuizat fizic și eliminat de Juan Manuel Cerundolo, în turul secund, într-un meci în care a condus cu 6-3, 6-2, 5-1, numărul unu mondial va avea nevoie de timp pentru a digera șansa uriașă ratată de a completa marele șlem al carierei.

Jannik Sinner, tenismenul capabil să amâne pensionarea lui Darren Cahill

Fără titlu cucerit la Paris, dar cu un statut de campion în exercițiu de apărat la Wimbledon, Sinner știe că are nevoie de o replică intimidantă și imediată, dacă vrea să mai reziste săptămâni bune pe întâia treaptă a clasamentului.

Alături pe acest drum îi va fi australianul Darren Cahill, așa cum a declarat fostul antrenor al Simonei Halep, într-un interviu acordat Gazzetta dello Sport. Chestionat în legătură cu timpul pe care plănuiește să îl mai petreacă în postura de tehnician al lui Jannik Sinner, Darren Cahill a replicat cu o abordare mai puțin precisă: „Să vedem... nu credeam că o să îl mai antrenez pe Jannik în 2026, dar iată-mă aici,” a punctat Cahill.

„Momentan, nu am pus niciun pariu; obiectivul meu e să depun cea mai bună muncă pentru Sinner și echipa sa în acest an. Vom mai vorbi la finalul sezonului, așa cum am făcut-o anul trecut, vom decide când vom fi liniștiți,” a completat Cahill, care, anul trecut, anunțase că își va încheia definitiv cariera de antrenor.