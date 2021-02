Adi Petre a vorbit despre perioada neagra de la FCSB! Ce a spus atacantul dupa ce a semnat cu UTA

Adi Petre a revenit la UTA dupa o perioada dificila petrecuta la FCSB si Cosenza.

Atacantul de 22 de ani a vorbit la conferinta de presa de dinaintea meciului din optimile de finala ale Cupei Romaniei cu Universitatea Cluj despre situatia grea pe care a avut-o.

Petre a spus ca este vina sa pentru ca nu a luat deciziile corecte si isi doreste sa isi relanseze cariera la echipa care l-a dat in fotbalul mare.

"Vreau sa va asigur ca am venit sa ajut echipa, asta e cel mai important, si implicit sa ma ajut si pe mine. Toata lumea stie ca am trecut printr-o perioada mai nasoala, dar important e ca am sprijinul tuturor, asta e cel mai important. Asta m-a facut sa revin acasa.

Nu ma intereseaza astfel de afirmatii, important este sa-mi fac treaba. Tot timpul o sa revin acasa, aici m-am nascut, Aradul este casa mea. Important este interesul echipei. Vom vedea dupa cifrele, cine ajuta pe cine.

Probabil deciziile pe care le-am luat in momentele respective, nu am stiut sa gestionez anumite situatii. Dintr-una intr-alta s-a ajuns in situatia in care sunt acum. Doar eu sunt responsabil pentru ce s-a intamplat, nu imi place sa vorbesc despre altcineva. Deciziile mele m-au adus in situatia in care sunt, asa ca depinde doar de mine sa revin la forma pe care am avut-o si sa devin si mai bun", a spus Adi Petre inaintea meciului cu "U" Cluj.