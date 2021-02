Pustiul Adrian Nita, titular cu Dinamo dupa revenirea din Liga 2! Ce a reusit in primul sau meci din 2021

Toni Petrea a trimis in teren la meciul cu Dinamo un prim 11 din care au lipsit marile vedete ale echipei.

Printre titulari s-a numarat si Adrian Nita, fotbalistul in varsta de 17 ani care fusese imprumutat la Turris Turnu Magurele la inceputul acestui sezon.

Dupa retragerea oltenilor din toate competitiile, pustiul, care are o clauza de reziliere in contract de 150 de milioane de euro, a revenit la FCSB.

Duelul cu Dinamo, din optimile Cupei Romaniei, a fost primul meci al lui Nita in 2021. Tanarul a reusit chiar sa-i ia de cateva ori fata lui Sorescu si i-a trimis o centrare buna lui Oaida, insa acesta din urma nu a reusit sa o fructifice.

Nita a fost scos de pe teren in minutul 58, fiind inlocuit cu Ovidiu Popescu.

In acest sezon, extrema a adunat 14 aparitii in Liga a doua si a reusit 4 goluri. In sezonul precedent, Nita a jucat de 4 ori pentru FCSB, iar managerul ros-albastrilor l-a laudat de mai multe ori pentru evolutiile sale.