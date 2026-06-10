Dinamo a încercat să revitalizeze niște fotbaliști români care au impresionat la un moment dat în Superliga și în afară.

Printre aceștia se numără și Adrian Mazilu, dar jucătorul produs la academia lui Gică Hagi este departe de ceea ce arăta la Farul.

Adrian Mazilu s-ar putea opera din nou

Fotbalistul adus de Dinamo în vara anului trecut a jucat doar 15 partide în tricoul „câinilor roșii” și nu a reușit să înscrie sau să paseze decisiv.

Adrian Mazilu s-ar putea opera din nou în această vară, conform gsp.ro. Aripa dreapta din atacul lui Dinamo este chinuit de o hernie inghinală, iar în cazul unei operații ar rata cantonamentele din această vară, dar și startul de sezon.

Adrian Mazilu a deputat în tricoul lui Dinamo în finalul lunii noiembrie, într-o victorie a „câinilor” cu Oțelul și a jucat ultimul meci al sezonului 2025/2026 în play-off cu ”U” Cluj, în aprilie.

650.000 de euro este cota lui Adrian Mazilu, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.