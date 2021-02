Steliano Filip, declaratie de dragoste pentru fanii lui Dinamo dupa victoria in fata FCSB-ului! "Sunt unici si datorita lor suntem in viata!"

Dinamo a castigat in fata lui FCSB, scor 1-0, in optimile Cupei Romaniei.

Echipa din Stefan cel Mare si-a luat revansa dupa ce saptamana trecuta a fost invinsa in Liga 1 de FCSB, scor 0-1. Dupa meci, Steliano Filip a dedicat victoria fanilor dinamovisti si a spus ca fara ei Dinamo nu ar fi in viata.

"Ne bucuram ca am castigat in aceasta seara. Cupa este un obiectiv pentru noi si ne bucuram ca am trecut mai departe. Cum am spus este un obiectiv pentru noi. Ne bucuram enorm, pentru ca orice jucator isi doreste sa castige un trofeu, lucru care ar putea conta mult, chiar si pentru viitorul lui Dinamo.

M-am simtit ca la fiecare meci cu Steaua, un meci dificil, un meci in care rezultatul poate sa oscilezze, niciun meci nu seamana cu altul si ne bucuram ca am iesit invingatori. Tinand cont ca am intalnit Steaua saptamana trecuta si Craiova, doua echipe care se bat la campionat. Ce vreau sa remarc, chiar daca am pierdut doua meciuri, cred ca am facut doua meciuri bune ,in ciuda rezultatului.

Sincer, am spus si o repet, sunt unici si datorita lor Dinamo este in viata. Noi trebuie sa ne facem treaba pe teren cat mai bine si sa le dam ce e al lor, pentru ca ei merita totul, iar impreuna cu ei suntem mai puternici. Bineinteles, chiar daca nu sunt prezenti pe stadion, sa umpli Nantional Arena de 3 ori. Ma bucur sa fac parte din aceasta familie si imi doresc impreuna sa ducem Dinamo acolo unde ii este locul!", a declarat Steliano Filip.