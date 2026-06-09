Fundașul dreapta, care ar fi fost dorit și de FCSB în trecut, și-a prelungit actuala înțelegere cu gruparea ialomițeană până în 2028, dar în sezonul 2026-2027 ar urma să plece sub formă de împrumut la o altă echipă, pentru a prinde minute la cel mai înalt nivel.

Din informațiile obținute de Sport.ro, Adrian Mihalcea l-a convins să joace pentru UTA Arad în următoarea stagiune. Înțelegerea dintre cele două părți este totală, iar în contract nu există o clauză de transfer definitiv în cazul în care Dorobanțu va reuși să impresioneze pe ”Francisc Neuman”.

Andrei Dorobanțu va juca la UTA Arad!

Cel mai probabil, antrenorul Mihalcea a fost un ”factor-cheie” în decizia luată de fundașul dreapta, ținând cont că cei doi au lucrat împreună la Slobozia o bună perioadă de timp. Despre interesul arădenilor pentru Dorobanțu a scris și jurnalistul Emanuel Roșu.

Andrei Dorobanțu a debutat la Unirea Slobozia în sezonul 2021-2022, în liga secundă, iar la nivelul primei ligi a bifat 51 de partide în ultimele două stagiuni.

În urmă cu cinci zile, președintele clubului, Ilie Lemnaru, spunea pentru Sport.ro că Dorobanțu este dorit de câteva echipe din Superliga României.

„Sunt câteva oferte, vedem pe care o alegem. Ori se duce împrumut și avem și noi procent la vânzare, dacă e să fie. Vedem! Se va alege împreună cu oamenii care sunt în conducere, în consiliul de administrație, și vom vedea ce decizie vom lua”, a declarat Ilie Lemnaru, în exclusivitate pentru Sport.ro.