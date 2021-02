"O sa-i explic de ce nu vreau sa am de-a face cu el!" Reactia TRANSANTA a lui MM Stoica dupa atacul lui Mustata! Mesajul managerului FCSB

Managerul general al ros-albastrilor a fost criticat de fani pentru meciul din Cupa Romaniei.

Dupa ce FCSB a fost eliminata de Dinamo, Gheorghe Mustata l-a atacat dur pe MM Stoica, afirmand ca echipa 'improvizata' alcatuita din juniorii echipei a fost facuta de managerul general. Liderul Peluzei Nord a cerut demisia lui Mihai Stoica.

Managerul general al ros-albastrilor a venit cu un raspuns transant pentru Mustata, pe care l-a postat pe retelele de socializare, prin care a lamurit care este relatia dintre cei doi.

"O sa-i explic domnului Mustata de ce nu vreau sa mai am de a face cu el si cu apropiatii lui, asa cum i-am explicat si in particular. Cu toate ca ne leaga ani de zile de respect reciproc, chiar prietenie. Plus o perioada in care ne “deranja” pe “a doua” ca gatea seara si noi ne propusesem sa nu crestem in categorie. Iar astea eu nu le uit.

In perioada in care fiica mea se confrunta cu mari probleme de sanatate, un membru al galeriei care se erija in liderul a 15-20 copii (Mustata inca nu iesise) a dat tonul la meciul cu Mlada Boleslav si au scandat slagarul amicilor de la ddb : “Memeee Stoica / Ne bagam p_la ‘n fii’ta + inca versuri pe care mi-e imposibil sa le reproduc. Impotriva mea, singurul om care a tinut piept miilor de caini care ne jigneau meci de meci. Ca scandau cainii, era normal, le stateam in gat. Ca au scandat copii care se pretindeau a fi suporterii nostri, m-a mirat si m-a dezamagit. Asta in conditiile in care eu tocmai parasisem clubul din cauza problemelor personale. Dupa ce m-am intors, am evitat scandalul, i-am explicat lui Mustata ca atata timp acel bisnitar va sta langa el, prefer sa nu am legatura cu ei. Am avut impresia ca a inteles, mai ales ca are doi copii pe care-i venereaza, ca orice parinte. Se pare ca m-am inselat. Nu i-am suscitat interes.

Despre ineptiile cu care a iesit dupa meciul asta, n-am ce comenta. Nu am facut echipa niciodata, am insistat uneori pentru unii fotbalisti (de regula, tineri) pe care-i remarcam cand altora li se parea riscant sa-i foloseasca . Exemplu, Nita Adrian in seara asta. Copil care le va urma lui Perianu si Tavi Popescu. Si care va fi urmat in scurt timp de altii proveniti din academia care a inceput sa produca mai devreme decat ne asteptam, gratie muncii super profesioniste si organizarii impecabile.

Musti, imi doresc sa reveniti cat mai repede pe stadion, n-am resentimente fata de iesirea ta complet eronata din seara asta si m-as bucura sa ai barbatia sa-ti prezinti scuzele pentru jignirile pe care le-ai proferat la adresa mea. Ca sa-ti usurez sarcina, pune-ti apropiatii sa-ti faca o scurta prezentare cu rezultatele Stelei cu mine manager, asta daca nu ti-au ramas intiparite in memorie. Respectul pe care l-am avut mereu pentru ultrasi nu trebuie luat in calcul. S-a prescris. Cel putin pentru tine", a scris MM Stoica pe contul sau de Facebook.