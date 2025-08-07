Sorin Paraschiv, fostul mijlocaș al "roș-albaștrilor", spune că e greu de justificat schimbarea negativă în joc și atitudine a FCSB față de sezonul trecut. Acesta crede că un reviriment în Liga 1 este la îndemână, dar sincopele din cupele europene sunt dureroase și definitive.



"Probabil că au căzut într-o capcană mentală"

"FCSB are un început mai slab de campionat, nu se aștepta nimeni. Aveau ca obiectiv măcar accederea în play-off-ul Champions League. Au pierdut trei meciuri din patru. Chiar nu știm ce se întâmplă. Nu cred că este o problemă de lot, pentru că anul trecut erau foarte puternici.

Îmi vine în minte meciul de anul trecut cu PAOK, în care Olaru a luat cartonașul roșu și mi s-au părut foarte puternici după acea eliminare. În zece oameni, cei de la PAOK, o echipă foarte bună, practic nu au avut pe unde să treacă. Aveau o încredere atât de mare în ei, erau foarte compacți și puternici, stăteau foarte bine în teren.



În acest sezon sunt la polul opus, față de ce am văzut în precedentul. Explicațiile le au doar ei, pentru că sunt aceiași jucători, chiar au mai venit trei fotbaliști și ne așteptam să fie mai puternici. Probabil că au căzut într-o capcană mentală, că nu vor avea probleme în acest sezon să cucerească titlul, să învingă în preliminariile Champions League. Dacă nu ești concentrat an de an și meci de meci, se pot întâmpla și asemenea accidente.



"Ceea ce au piedut ei în acest sezon al cupelor europene nu mai poți recupera"

În sport este ceva normal, nu poți să domini la nesfârșit. În debutul acesta de campionat nu sunt foarte bine, dar și anul trecut aveau două puncte după șapte etape. Nimeni nu le dădea nicio șansă, se gândeau toți că nu vor prinde play-off-ul. În campionat mai au timp să ajungă în vârful clasamentului. Dar ceea ce au piedut ei în acest sezon al cupelor europene nu mai poți recupera. Deja au ieșit din lupta pentru Champions League, mai sunt în cea de Europa League. Dacă nu se trezesc repede, să nu piardă și trenul de Europa League și să rămână doar cu Conference League.



Din punctul meu de vedere, nu există o justificare pentru înfrângerea campioanei României de către o echipă din Andorra. Sigur, s-au mai văzut accidente, chiar și când jucam noi, erau asemenea rezultate. În Andorra a fost o calificare, s-a uitat totul, dar cu macedonenii a venit o eliminare, iar primul obiectiv major al sezonului a căzut. Dacă jucau prost și se califiau și cu Shkendija, probabil toată lumea uita pentru că urma un alt meci. Calificările sunt cele mai importante, ele îți aduc faimă, bani, încredere și lumea la stadion. Au jucat prost și au și fost eliminați, asta a fost cea mai mare durere", a declarant Sorin Paraschiv pentru Sport.ro.

