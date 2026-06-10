Conducerea lui Inter are mare încredere în Cristi Chivu, după ce antrenorul a făcut eventul în Italia.

„Nerazzurrii” sunt foarte aproape să rezolve un transfer interesant din Premier League.

Inter și Liverpool, gata să se înțeleagă

Cristi Chivu este un mare fan a lui Curtis Jones de la Liverpool și l-a pus în capul listei de transferuri din această vară.

„Cormoranii” au cerut 30 de milioane de euro în schimbul său, în timp ce Inter a oferit 20 de milioane de euro, dar TMW.com informează că cele două echipe sunt pe cale să se înțeleagă pentru transferul mijlocașului englez.

Curtis Jones este un jucător produs de academia „cormoranilor”, iar cifrele sale în tricoul lui Liverpool sunt: 228 de meciuri, 22 de goluri și 25 de assist-uri.

35 de milioane de euro este cota mijlocașului englez de 25 de ani, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.