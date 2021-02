Nici vorba de prime la Dinamo dupa calificarea in sferturile Cupei Romaniei! "Asta se intampla cand era Borcea!" Ce a declarat Ionel Gane

Dinamo s-a calificat in sferturile de finala ale Cupei Romaniei dupa ce a trecut cu 1-0 de FCSB.

La finalul meciului, antrenorul dinamovistilor a declarat ca jucatorii sai au acum un moral foarte bun pentru toate partidele care urmeaza, aceasta victorie fiind una extrem de importanta mai ales pentru suporteri, cei care tin clubul in viata de luni de zile.

Ionel Gane a vorbit si despre posibilitatea acordarii unei prime pentru fotbalisti in conditiile in care au eliminat-o pe FCSB din Cupa Romaniei, spunand ca nici nu se pune problema de asa ceva in momentul de fata.

"Am obtinut o victorie frumoasa, sunt foarte bucuros ca am castigat. Imi felicit jucatorii, stiu ce inseamna o victorie pentru noi si stiu ca am facut multi suporteri fericiti mai ales ca am trecut meritat de FCSB in acest meci.

Chiar daca FCSB a schimbat foarte multi jucatori, nu ma intereseaza ce fac ei, am eu destule probleme la echipa. Ne-am creat ocazii din primul minut, am marcat si Esanu a avut interventii bune si ne-am calificat mai departe.

Morsay a avut si el o ocazie mare, e un jucator care are nevoie de incredere, cu siguranta va aduce mai mult in plan ofensiv.

Veneam dupa doua infrangeri, dar in care am facut jocuri bune, iar astazi sunt multumit de joc, au fost momente frumoase si cred ca putem arata un fotbal bun. Ar fi frumos pentru ca pentru Dinamo Cupa e intotdeauna unul dintre obiective. Asteptam urmatorul rival, dar avem un moral foarte bun acum si pentru meciurile din campionat.

Chiar daca am adus 3 jucatori, nu e usor sa schimbi de la etapa la etapa, sunt meciuri in care nu pot sa risc si trebuie sa fiu atent cand ii bag pe teren.

Nu putem vorbi despre o prima acum. Au fost prime cand era Borcea, cand erau altii... Acum nu avem prime si nici nu avem nevoie. Avem destule probleme, nu ne mai gandim la bonusuri", a declarat Gane dupa meciul din optimile Cupei Romaniei.