"Asta a fost marea greseala a FCSB-ului!" Cum au ratat jucatorii lui Petrea calificarea in sferturile Cupei! "La Dinamo sunt emotii mari si putine solutii"

Dinamo a eliminat-o pe FCSB din optimile Cupei Romaniei dupa victoria cu 1-0.

Dupa meci, fostul fotbalist Ion Marin a vorbit despre problemele de la Dinamo si a punctat care a fost marea greseala facuta de cei de la FCSB in meciul in care au fost invinsi gratie golului marcat de Adam Nemec.

"A fost un meci diferit fata de cel din campionat, destul de echilibrat. Dinamo a castigat pe niste greseli ale celor de la FCSB. Prima mare greseala a fost aceea ca au crezut ca pot castiga si asa, tinand jucatori de mare valoare pe margine. A fost tarziu sa-i bage in repriza a doua.

A fost o seara buna, o partida buna pentru Esanu, cred in el si sper sa creasca in valoare. Dar, dincolo de acest rezultat, Dinamo are probleme mari...

Sunt mari emotii si nu prea exista solutii, dar victoria e foarte importanta ca moral, dar marea problema e sa-si ia licenta si sa poata continua sa joace in Liga 1. Sigur ca Dianmo poate crede ca va castiga Cupa, dar ce face daca nu are bani de licenta? E vorba de 1,5 - 1,7 milioane de euro, de unde sa aiba suporterii atatia bani?

Daca nu vor veni oameni potenti financiar, e dificil... Problema cea mai importanta este ca spanioli nu vor sa renunte la actiuni, nici nu dau bani, dar nici nu vor sa renunte...", a declarat Ion Marin dupa meciul din Stefan cel Mare.