Nedelcu, titular dupa 7 luni de absenta! Toni Petrea l-a pus capitan in meciul de Cupa cu Dinamo! Pe ce post a jucat

Accidentat foarte grav in vara, jucatorul adus de la Viitorul a revenit in echipa celor de la FCSB contra lui Dinamo.

Antrenorul celor de la FCSB, Toni Petrea, i-a dat sansa revenirii lui Dragos Nedelcu, trecut printr-un adevarat calvar in ultimul an. Accidentat la ligamente din luna iulie a anului trecut in meciul pierdut de FCSB cu 1-0 pe terenul celor de la CFR, Nedelcu a fost operat si recuperat pentru partea a doua a sezonului.



Adus de la Viitorul pentru 2,1 milioane de euro in 2017, jucatorul a fost mutat de la mijlocul terenului in centrul apararii, pozitie preferata chiar de patronul echipei, Gigi Becali.



A fost foarte aproape de o plecare de la FCSB, dupa ce MOL Vidi se intelesese cu Gigi Becali pentru transferul jucatorului in schimbul sumei de 500.000 de euro, insa jucatorul a refuzat in ultimul moment. A strans 70 de meciuri pentru FCSB de la transfer, in care a marcat de doua ori si a pasat decisiv tot de doua ori.