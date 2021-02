EXCLUSIV | Interzis in primul 11 la FCSB! Dezvaluirile incredibile ale lui Enache dupa ce a fost transferat PENTRU UN MECI! Decizia lui Becali l-a socat

Gabi Enache (30 de ani) e liber de contract dupa despartirea de FCSB.

Enache a fost adus de Becali la propunerea Anamariei Prodan in plina criza COVID. A jucat numai doua meciuri, unul de campionat si unul in preliminariile Europa League, apoi a fost interzis in primul 11! Desi staff-ul tehnic i-a transmis ca se bazeaza pe el, Becali a decis ca Enache sa nu mai joace.

"Nu pot sa spun ca regret ca am venit la FCSB, dar sunt foarte dezamagit. Nu cred ca a fost corect fata de mine, a fost lipsa de respect. Am venit pentru un meci, doua, apoi am ajuns la concluzia ca nu mai aveam voie sa joc la echipa. Nimeni nu stia nimic. Cei de la echipa imi ziceau ca e nevoie de mine. Antrenorii si staff-ul m-au ajutat foarte mult, am avut discutii cu ei, m-a ajutat psihic. Sunt fizic foarte bine acum, m-am pregatit foarte bine. Nu stiu de ce s-a intamplat ce s-a intamplat. Mi-am dorit sa vin, sa ajut, sa facem treaba foarte buna. Nu am avut voie sa mai joc", a spus Enache pentru www.sport.ro.

Inainte sa vina la FCSB, Enache a jucat in Kazahstan, la Kyzyi-Zhar. Ar vrea sa revina in Asia. Fotbalistul de banda spune ca are contacte si in Rusia sau Polonia, iar in urmatoarea perioada va lua o decizie in privinta viitorului sau. In Romania nu mai vrea sa se intoarca.

"Am semnat rezilierea, trebuie sa-mi dea doua salarii restante. Nu mai conteaza ce-a fost. A 3-a oara nu mai vin ca jucator, dar cine stie ce-ti poate rezerva viitorul. Important e sa fiu sanatos, sa gasesc o echipa si sa fie totul bine! Am terminat cu FCSB, am ceva discutii in Rusia, Kazahstan, Polonia. Vreau sa mai plec 2 ani, sa fie bine si pentru familia mea. In Romania sunt doua variante, dar nu vreau", a explicat Enache.