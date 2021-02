A lasat-o pe Dinamo pentru FCSB in vara, dar nu ii merge deloc bine! Straton nu a prins nici macar banca de rezerve la derby-ul din Cupa

Fostul portar al lui Dinamo, Catalin Straton, a semnat cu FCSB in vara dupa ce si-a reziliat contractul cu dinamovistii.

Antrenorul Toni Petrea a surprins prin lasarea lui Catalin Straton in afara lotului pentru meciul cu Dinamo. Aceasta decizia vine dupa ce la meciul cu Academica Clinceni din campionat a fost pe banca, insa in urma cu doua etape nu a fost inclus in lot, tot impotriva lui Dinamo.

Doar doua partide a evoluat portarul pentru FCSB in acest sezon de Liga 1, plus inca un meci in preliminariile Europa League, contra celor de la Slovan Liberec.

Straton a fost crescut de Rapid, unde a evoluat si pentru echipa de seniori in 11 partide. A mai trecut pe la FC Vaslui, Universitatea Craiova, Dunarea Calarasi si ACS Poli Timisoara. Foarte apreciat de fanii dinamovisti pentru evolutiile sale, mai ales in partea a doua a sezonului precedent, Straton a fost indepartat de Cosmin Contra in momentul venirii sale la Dinamo.

Tomas Mejias si Rene Hinojo au fost variantele preferate de Contra, insa acestia si-au reziliat contractele si au plecat dupa doar cateva luni petrecute in "Stefan cel Mare".