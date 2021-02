Spectacol pirotehnic in startul derby-ului dintre Dinamo - FCSB! Ce s-a intamplat langa arena din Stefan cel Mare

Dinamo a jucat contra lui FCSB in optimile Cupei Romaniei.

Dinamo a inceput partida cu cel mai bun 11 posibil, dupa ce saptamana trecuta echipa din Stefan cel Mare a pierdut derby-ul din campionat contra lui FCSB, scor 0-1.

FCSB o hotarat sa ii foloseasca pe Nedelcu si Harut in centrul apararii. Accidentat foarte grav in vara, Nedelcu a revenit in echipa celor de la FCSB contra lui Dinamo.

Jucatorul adus de la Viitorul a fost capitan al ros-albastrilor la derby-ul din aceasta seara. Oaida a trecut mijlocas dreapta, iar Nita, abia revenit de la Turris, din liga a 2-a, jucat pe stanga. Buziuc a fost varful ales de stelisti pentru marele meci.

In primele minute ale derby-ului din Stefan cel Mare, jucatorii au fost martori la un spectacol pirotehnic asa cum vedem la marile derby-uri din Europa. Vreme de mai multe secunde, cerul a fost luminat de artificii.

Dinamo FCSB artificii