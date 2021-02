Gigi Becali o sa INNEBUNEASCA! Oaida, ratare imensa din 11 metri in derby-ul cu Dinamo 

Dinamo - Steaua a fost derby-ul din optimile Cupei Romaniei.

FCSB l-a adus inapoi pe Nita de la Turris Turnu Magurele, iar Toni Petrea l-a bagat in primul 11 pentru meciul impotriva lui Dinamo. Acelasi Nita a avansat excelent in minutul 33 in partea stanga. A trecut fara probleme de Sorescu si a pasat in fata portii. La capatul pasei s-a aflat Oaida, care a trimis mult peste poarta din 11 metri!

Mijlocasul Razvan Oaida nu a fost unul dintre titularii obisnuiti pentru FCSB in acest sezon si a evoluat in 9 partide pentru ros-albastri, reusind sa ofere o pasa decisiva.