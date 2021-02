UNIC pentru Romania: Dinamovistii sparg toate recordurile! Au ajuns la o suma uriasa stransa de la fani

Fanii lui Dinamo fac in continuare eforturi mari pentru a tine echipa in viata.

Pablo Cortacero a adus clubul aproape de faliment. Investitorul spaniol a promis in repetate randuri ca va livra milioane de euro in contul clubului, insa niciodata nu si-a respect promisiunile. Singurii care aduc in momentul de fata bani la club sunt fanii, care cumpara bilete online pentru meciurile lui Dinamo.

Marti, Peluza Catalin Hildan a anutat faptul ca suporterii au atins pragul 5.000.000 lei stransi. Suma ar putea sa fie mai mare dupa ce vor pune la socoteala si banii din urma sold out-ului de pe Arena Nationala din meciul cu Gaz Metan. Astfel, suma stransa ar putea sa fie de 5.500.000 de lei. Fanii lui Dinamo au precizat ca tinta lor principala este sa ajunga la pragul de 5 milioane de euro.

"AM MAI SPART UN PRAG! 5.000.000 lei

Si asta nu e tot. Urmeaza sa actualizam sumele si cu ultimul sold out de pe Arena Nationala (meciul cu Gaz Metan) si cu sumele de la sold out-ul de care ne apropiem acum.

Dupa actualizarea soldului vom avea cu 10% mai mult, adica in jur de 5.500.000 lei. Am trecut de o borna kilometrica foarte importanta in drumul nostru spre 2 milioane de euro.

Ne apropiem de 14.000 de membri. S-a spus de multe ori ca suntem putini fata de 122.000 de oameni care sunt pe pagina aceasta. Nu e deloc asa. 14.000 de socios intr-un timp atat de scurt inseamna ENORM DE MULT!

Daca ar fi sa ne comparam cu un alt club din Sud-Estul Europei, Hajduc Split, care a pornit cu proiectul socios cu cativa ani inaintea noastra, stam destul de bine. Ei au putin peste 10.000 de membri, iar cotizatia lor costa putin peste 10€.

Haiduc Split a reusit sa atraga atentia investitorilor si sponsorilor tocmai prin proiectul socios si acum clubul este salvat.

Suntem increzatori ca vom reusi si noi. Secretul este acesta: SA NU NE OPRIM!

Intra aici si VINO ALATURI DE NOI in cea mai mare Comunitate Socios din Estul Europei! www.programddb.ro

Renunta si tu la 20 de lei/luna! NU RENUNTA LA DINAMO!", a fost comunicatul celor de la Peluza Catalin Hildan.