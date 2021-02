Deian Sorescu viseaza deja la finala Cupa Romaniei! "Ne-a surprins echipa de start a FCSB-ului!" Ce regreta dinamovistul

Ultima data cand Dinamo a castigat Cupa Romaniei a fost in sezonul 2012, cand a invins-o in finala pe Rapid, cu 1-0.

Dinamo a invins-o pe FCSB cu 1-0 intr-un meci disputat miercuri seara, prin golul marcat de Adam Nemec in urma unei faze fixe. Se alatura celor de la Dunarea Calarasi, Petrolul Ploiesti, "U" Cluj si Chindia Targoviste, calificate de asemenea in sferturile Cupei Romaniei.

La finalul partidei, Deian Sorescu a vorbit despre importanta acestei calificari pentru echipa din Stefan cel Mare.

"Ne-am revansat pentru infrangerea din campionat. Ne dorim foarte mult sa castigam Cupa. Ne-am gandit ca vom avea un meci greu, chiar daca ne-au surprins cu echipa pe care au folosit-o. Probabil au menajat jucatorii pentru campionat, acesta fiind principalul lor obiectiv. Daca as alege intre cele doua meciuri jucate cu FCSB pe care sa-l castig? As alege victoria in ambele meciuri", a declarat Sorescu.

Fotbalistul lui Dinamo a tinut sa lamureasca si declaratiile pe care le-a facut la finalul meciului de la Craiova:

"S-a inteles gresit ce am declarat la finalul meciului de la Craiova. Nu am spus ca vreau sa plec. Am zis ca daca situatia nu-si revine, ma voi gandi la situatia mea. In acest moment am contract pana in 2023 si sunt cu mintea aici suta la suta."