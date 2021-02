EXCLUSIV | Continua RAZBOIUL pentru stadionul Arcul de Triumf! Replica Federatiei Romane de Rugby dupa ce FCSB a solicitat sa joace pe noua arena: "Am facut investitii de 3 milioane de euro!"

FCSB a facut o solicitare catre Ministerul Tineretului si Sportului pentru a putea juca meciurile de pe teren propriu pe noua arena de al Arcul de Triumf.

Anterior, presedintele Ligii Profesioniste de Fotbal, Justin Stefan, declarase ca nu este normal ca pe un stadion construit din bani publici sa existe o federatie care sa solicite ca doar ea sa il foloseasca, facand referire la Federatia Romana de Rugby.

Replica FRR nu a intarziat sa apara. Presedintele Alin Petrache a vorbit la PRO X despre aceasta situatie. El a explicat ca federatia pe care o conduce a inceput demersurile pentru constructia noii arene inca din 2012 si ca ea nu are neaparat legatura cu EURO 2020.

"Suntem intr-o situatie unica. Discutam de nationalizari ale unor baze care majoritatea se afla in subordinea MTS. Discutam de o debandada, ce se intampla in acest moment.

Ne-am dorit de la inceput sa avem un stadion care sa poata gazdui competitii nationale si internationale. Am inceput niste investitii majore de aproape 3 milioane de euro din venituri proprii si dintr-un ajutor venit de la Federatia internationala.

In 2012 ne-am gandit ca am putea sa gazduim competitii mult mai interesante, insa stadionul pe care il aveam nu indeplinea conditiile necesare si am inceput sa proiectam un stadion nou din venituri proprii. Am facut studii de fezabilitate, PUZ-uri, am obtinut avize, aprobari, toate facute de Federatia Romana de Rugby.

Echipele noastre nationale sunt date peste cap. De ceva timp ne antrenam prin malluri, prin piscine si ne pregatim pentru niste meciuri internationale puternice.

Am spus de fiecare data ca nu a avut niciodata legatura construirea acestui stadion cu EURO 2020. Discutam de un ajutor pe care FRR l-a adus FRF prin introducerea celor trei stadoane de rugby pe care le-am pastorit pe lista de candidatura pentru EURO.

Inceputurile noastre pentru constructia acestui stadion a inceput in 2012, iar in 2014 deja avea aprobare.

Stadionul a fost finantat majoritar de noi. Acum cativa ani arata intr-o stare destul de deplorabila, iar acum putea organiza competitii internationale de anvergura.

Au fost facut foarte multe stadioane de fotbal in Romania in ultimii 20 de ani. Pe Arena Nationala nu ne putem desfasura activitatea pentru ca lipsesc 17 metri in lungime pentru a fi omologat. Ne aflam in imposibilitatea de a ne desfasura competitiile.

Acest stadion si cu Ghencea erau singurele care puteau fi puse la dispozitia UEFA pentru antrenamentele echipelor daca EURO s-ar fi disputat in 2020.

Trebuie respectat un act juridic semnat de Ministerul Tineretului si Sportului si de Federatia Romana de Rugby. Noi suntem cei care ne-am demolat singuri stadonul, am facut PUZ-urle, am scos autorizatiile, avizele. Ne dorim redarea folosirii gratuite pe 49 de ani, nu ne dorim altceva! Am fost cei care am initiat proiectul si cei care l-au finalizat si ne dorim ca documentele sa se respecte.

In tara sunt 60 de stadioane de fotbal. Vreau ca acest stadion sa raman al rugby-ului, iar rugby-ul il va pune la dispozitie tuturor, asa cum s-a intamplat pana acum", a spus Alin Petrache la Ora Exacta in Sport.