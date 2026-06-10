Marți, după ce a confirmat achiziționarea extremei Anderson Ceara, de la FK Csikszereda, pentru aproximativ 450.000 de euro, Gigi Becali a transmis că la echipă este așteptat și un atacant.

Shon Weissman, atacantul israelian de pe lista lui FCSB

Becali a anunțat că își dorește un atacant israelian la echipă, iar colaboratorii săi i-ar fi făcut deja o propunere în acest sens.

La o zi distanță, presa israeliană scrie că atacantul dorit de FCSB este Shon Weissman (30 de ani), care tocmai și-a încheiat contractul cu formația austriacă FC Blau-Weiss Linz.

Weissman a marcat 10 goluri în 31 de meciuri din sezonul recent încheiat, iar echipa sa a încheiat pe ultimul loc și a retrogradat în liga a doua din Austria.

Ynet notează că, pe lângă FCSB, de Weissman este interesată și Beitar Ierusalim, vicecampioana Israelului.