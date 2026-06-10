Marți, după ce a confirmat achiziționarea extremei Anderson Ceara, de la FK Csikszereda, pentru aproximativ 450.000 de euro, Gigi Becali a transmis că la echipă este așteptat și un atacant.
Shon Weissman, atacantul israelian de pe lista lui FCSB
Becali a anunțat că își dorește un atacant israelian la echipă, iar colaboratorii săi i-ar fi făcut deja o propunere în acest sens.
La o zi distanță, presa israeliană scrie că atacantul dorit de FCSB este Shon Weissman (30 de ani), care tocmai și-a încheiat contractul cu formația austriacă FC Blau-Weiss Linz.
Weissman a marcat 10 goluri în 31 de meciuri din sezonul recent încheiat, iar echipa sa a încheiat pe ultimul loc și a retrogradat în liga a doua din Austria.
Ynet notează că, pe lângă FCSB, de Weissman este interesată și Beitar Ierusalim, vicecampioana Israelului.
Shon Weissman, golgheter în Austria și transfer în Spania pentru 4 milioane
Shon Weissman are un CV interesant, care cuprinde inclusiv 5 meciuri în LaLiga și 11 în Serie A. Cea mai mare parte a carierei și-a petrecut-o în Spania, unde a jucat la Real Valladolid și Granada, iar în Italia a evoluat pentru Salernitana.
Crescut la Maccabi Haifa, Weissman a făcut o figură frumoasă în Austria, iar în sezonul 2019/2020 a fost golgheterul campionatului, cu 20 de reușite în tricoul lui Wolfsberger.
Weissman are o experiență solidă și la echipa națională a Israelului, cu 33 de meciuri și 6 goluri până în prezent. În preliminariile EURO 2024 a fost adversarul României și a jucat jumătate de oră la partida de la București (1-1).
- 4 milioane de euro plătea Real Valladolid, în 2020, pentru a-l cumpăra pe Weissman de la Wolfsberger, după ce cucerea titlul de golgheter în Austria
- 3,5 milioane de euro a plătit Granada pentru a-l cumpăra pe israelian de la Valladolid, trei ani mai târziu
- 750.000 de euro este cota de piață actuală a lui Weissman, potrivit Transfermarkt