Iranienii își pregătesc plecarea de la Mondiale: „Prilej de a umili alte națiuni și de discriminare!“

Iranienii își pregătesc plecarea de la Mondiale: „Prilej de a umili alte națiuni și de discriminare!“ CM 2026
Amir Kiarash
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Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe, Esmaeil Baqaei, a postat un mesaj tăios pe rețelele de socializare. Iar vedeta naționalei, Mehdi Taremi, a criticat ce se întâmplă la acest turneu final.

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Din articol

FIFA „tremură“ cu 24 de ore înainte de startul Cupei Mondiale (11 iunie – 19 iulie), competiție pe care a tot promovat-o ca fiind un prilej de unitate și bucurie, la nivel global. Din păcate, forul condus de Gianni Infantino (56 de ani) a livrat doar vorbe goale. Pentru că asistă neputincios la veștile șocante care vin din America.

Dacă respingerea unui central FIFA de către americani nu era un caz suficient de ridicol, după cum Sport.ro a arătat aici, acum ia amploare scandalul din jurul naționalei Iranului. Pentru că, în ciuda asigurărilor date de Infantino, cum că participarea perșilor va decurge fără probleme, s-a întâmplat exact contrariul!

Sport.ro a anunțat, în urma cu puțin timp, că naționala Iranului ia în calcul plecarea din Mexic, unde și-a stabilit cantonamentul, și boicotarea Mondialului. Iar asta cu 24 de ore înainte de meciul de deschidere al turneului final!

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Vedeta Iranului: „N-am un sentiment bun legat de acest Mondial“

Potrivit informațiilor Sport.ro, în acest moment, se fac presiuni politice din interiorul Iranului pentru ca prima reprezentativă să se întoarcă acasă. Mai ales că, pe lângă șicanele organizatorice legate de CM 2026, s-a reluat și seria atacurilor americane asupra Iranului.

În acest context, Esmaeil Baqaei, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe, tocmai a publicat un mesaj tăios pe rețelele de socializare, condamnând comportamentul americanilor, în calitate de gazda întrecerii, alături de Mexic și Canada.

Superb! Mexic, continuați tot așa. Fotbalul e o platformă pentru competiție sănătoasă, pentru apropierea națiunilor, nu pentru a deschide Cutia Pandorei a răzbunărilor. Cupa Mondială a fost gândită ca o sărbătoarea a fotbalului global, nu pentru a fi un prilej de a umili și de a discrimina alte națiuni. În timp ce primim informații alarmante despre tratamentul incorect, inadecvat și lipsit de respect la adresa jucătorilor, arbitrilor și invitaților Mondialului din partea americanilor, primirea călduroasă a mexicanilor ne reamintește un adevăr simplu: ospitalitatea e definită printr-un comportament și o abilitate de a face invitații să se simtă bine și bine venit. Credibilitatea adevărată a unei gazde nu e măsurată doar prin infrastructura sportivă sau grandoarea politică. Ține și de tratamentul pe care îl primesc cei care ajung la tine în țară din dragoste pentru sport“, a scris Esmaeil Baqaei.

Iar în cantonamentul Iranului de la Tijuana (Mexic), jucătorii naționalei s-au arătat sceptic în privința unui Mondial în care, teoretic, vor fi nevoiți să joace pe teritoriul Statelor Unite. Aflată în grupa G, naționala Iranului ar trebui să întâlnească, pe rând, Noua Zeelanda (15 iunie, Los Angeles), Belgia (21 iunie, Los Angeles) și Egipt (26 iunie, Seattle).

Am fost la trei Mondiale până acum și, de obicei, se spunea că, atunci când intri în țara care găzduiește competiția, simți o atmosferă de prietenie și de unitate. Din păcate, acum nu simt așa ceva. La acest Mondial, tensiunea plutește în aer și simți asta. Din păcate, din cauza unor povești, precum respingerea vizelor unor oameni din stafful nostru, n-am un sentiment bun legat de acest Mondial. Dar poate că asta e doar senzația mea“, a declarat și vedeta Iranului, Mehdi Taremi (foto, sus), legitimat la Olympiakos și fost jucător la Inter.

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