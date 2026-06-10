Florentino Perez a câștigat un nou mandat ca președinte la clubul de pe ”Bernabeu”, iar asta înseamnă că-l va numi ”principal” pe Jose Mourinho, care îl înlcouiește pe Alvaro Arbeloa la cârma galacticilor. El a plecat la finalul sezonului recent încheiat.

Jose Mourinho, meeting lung la Real Madrid. Ce s-a discutat și la ce concluzie s-a ajuns

Jurnalistul sportiv Fabrizio Romano, expert în transferuri, a scris pe rețelele social media faptul că Jose Mourinho s-a întâlnit marți noapte cu conducerea lui Real Madrid și au avut loc discuții lungi referitoare la strategii și la piața transferurilor.

De asemenea, Fabrizio Romano a dezvăluit și că Jose Mourinho va fi prezentat la Real Madrid în luna iulie și nu acum, așa cum ar fi fost de așteptat, având în vedere că Alvaro Arbeloa a fost deja anunțat oficial că e out de pe ”Bernabeu”.

”The Special One”, care în ianuarie a făcut 63 de ani, a mai antrenat-o pe Real Madrid timp de trei ani, în perioada 2010-2013, când a strâns 178 de apariții pe banca tehnică a galacticilor în toate competițiile și a înregistrat o medie de 2.30 puncte pe meci.

Ionuț Chirilă surprinde: ”Mourinho la Real? Un fiasco! Nu mi-a plăcut niciodată de el”

”Nu mi-a plăcut niciodată Mourinho. O să fie un fiasco la Real Madrid, așa cum a fost și la Roma, și la Fenerbahce. Îmi aduc aminte când Pogba a plecat de la Manchester și a spus: 'S-au pus pe masă 600 de milioane de transferuri anul ăla, nu am câștigat nimic!'. A plecat după un conflict cu el.

El este un om carismatic, dar din punct de vedere tehnico-tactic, în afară că echipele lui joacă urât, nu construiesc. Mie îmi plac Klopp, Guardiola, Luis Enrique, oamenii care construiesc. El este un tip foarte rigid. Probabil a fost adus la Real pentru disciplină și pentru a se termina debandada aia de acolo...

Fiecare se ceartă cu fiecare. Dar asta nu e totul pentru a bate Barcelona, trebuie să joci ca să bați Barcelona. Dau un pronostic: nu va reuși. Asta e părerea mea. Are un impresar uluitor, care dacă era al tău tot Real Madrid antrenai! Dar nu îmi place, mie nu îmi place!”, a spus Ionuț Chirilă la iamsport.