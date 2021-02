Straton, INTERZIS la meciurile cu Dinamo! Cati bani trebuie sa plateasca Becali pentru a-l putea folosi in Derby

FCSB se va duela cu Dinamo in optimile de finala ale Cupei Romaniei.

Toni Petrea nu se va putea baza in acest meci pe Catalin Straton. In momentul in care portarul de 31 de ani a ajuns la FCSB chiar de la Dinamo, in contractul sau a fost inclusa o clauza speciala care sa il impiedice sa joace impotriva fostei echipe.

Potrivit Fanatik, in cazul in care Straton ar fi folosit impotriva lui Dinamo, Becali ar trebui sa achite suma de 10.000 de euro.

Din acest motiv Straton nu a facut parte din lotul echipei lui Toni Petrea la cele doua meciuri cu Dinamo din acest sezon de Liga 1, ultimul disputandu-se in urma cu o saptamana.

Straton a fost adus de Gigi Becali ca solutie de avarie, in momentul in care Andre Vlad a fost depistat pozitiv cu coronavirus.

In acest sezon, fostul portar dinamovist a jucat doar trei meciuri in acest sezon pentru FCSB, in Liga 1 cu FC Arges si Poli Iasi, respectiv in Europa League cu Slovan Liberec.

Catalin Straton a mai jucat de-a lungul carierei la Rapid, FC Vaslui, Universitatea Craiova, ACS Poli Timisoara si Dunarea Calarasi.