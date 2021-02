"Are 10 meciuri si il transferam la Juventus si Real!" Avertisment pentru 'perla' lui Becali: "Sa ne uitam si la ce face rau!" Care este jucatorul de la FCSB care a surprins

Octavian Popescu (18 ani) este una dintre revelatiile sezonului!

Extrema stanga a ros-albastrilor a debutat in acest sezon, iar prestatiile sale au fost extrem de laudate. Mai mult decat atat, Gigi Becali a declarat in repetate randuri ca viseaza sa incaseze sute de milioane de euro pe Octavian Popescu, pe care l-a comparat chiar cu Gica Hagi.

Marcel Puscas a vorbit in cadrul emisiunii "Ora exacta in sport" despre tanarul jucator, insa cu reticenta fata de evolutiile sale. Puscas considera ca este prea devreme ca Popescu sa fie comparat cu jucatorii legendari si are mult de munca pana sa se ridice la nivelul comparatiilor.

"Am atatia ani in fotbal, am vazut minuni de genul asta cam 1000. E prematur sa ne pronuntam in privinta lui. Talent exista, depinde cum va gestiona ce va urma.

Depinde si cum va creste, dar are si lacune. Hai sa vedem si ce face rau, lumea se uita doar la ce face bine. Jucatorii romani nu stiu ce sa faca in minutele in care nu au minge, doar cand sunt in posesie.

Vreau sa il vad pe tanarul Popescu ce stie sa faca si in cele 88 de minute, cand nu e mingea la el. Stie sa se replieze, sa marcheze adversarul? Stie sa faca deposedari, e dispus la efort?

Nici nu a scos bine ochii, are 10 meciuri jucate si deja il transferam la Juventus si Real Madrid. Sa ne uitam la ce tip de jucatori romani au prins si au jucat bine in campionate din afara. Cu exceptia lui Mutu si Hagi, care erau jucatori cu mapa si au reusit, ceilalti au fost furnicute.

Daca ar fi sa aleg un jucator dintre Octavian Popescu si Perianu care sa mearga la echipe precum Parma si Granada, eu l-as trimite pe Perianu", a spus Marcel Puscas pentru PRO X.

"Daca ne luam dupa ce am vazut, e fantastic!"

Narcis Raducan a comentat si el laudele la adresa lui Octavian Popescu si a declarat ca este de acord cu Marcel Puscas in modul in care l-a caracterizat pe tanarul jucator.

"Eu am doar 30 de ani de fotbal, sunt de acord cu domnul Puscas. Timpul e prea scurt pentru ca el sa fi atins toti parametrii si sa faci o previziune scurta a carierei sale.

E normal sa ne entuziasmam cand il vedem, nu greseste nimeni cand il lauda, problema e ca cei care sunt aproape de el sa il preseze sa exceleze si la celelalte capitole, si la cum se apara, cum se prezinta, sa citeasca niste carti, sa aiba un discurs coerent.

Daca ne luam dupa ce am vazut, e fantastic", a spus Narcis Raducan.

In acest sezon, Octavian Popescu a jucat 18 meciuri in toate competitiile pentru FCSB, a reusit sa inscrie un gol si sa ofere 6 pase de gol! Pustiul-minune al lui Becali este cotat la 350 000 de euro conform Transfermarkt.