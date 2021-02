"S-a ridicat la cel mai inalt nivel!" Jucatorul care l-a IMPRESIONAT pe Ilie Dumitrescu in derby! Critici dupa a doua infrangere consecutiva la FCSB: "Ma asteptam sa vad o diferenta dupa intrarea lor!"

Dinamo s-a calificat in sferturile Cupei Romaniei dupa ce a invins-o pe FCSB, 1-0.

'Cainii' au castigat prin golul lui Adam Nemec, care a profitat de o neatentie din defensiva ros-albastrilor si a reusit sa aduca victoria echipei sale.

Mai mult decat atat, atacantul lui Dinamo a fost cel pe care Ilie Dumitrescu l-a remarcat la finalul meciului nu doar datorita golului, ci si prin prestatia sa din intreaga partida.

FCSB a inceput meciul cu o echipa experimentala, alcatuita in mare parte doar din juniorii, singurii titulari de la partida precedenta fiind doar Vlad si Harut. Ulterior, la pauza au fost introdusi Olaru, Tanase si Coman, insa cei trei nu au reusit sa faca diferenta.

"Este clar ca FCSB a fortat la pauza, cu trei schimbari: Olaru, Tanase, Coman. Dar inceputul de repriza secunda a fost mai bun pentru Dinamo, in ciuda modificarilor. Nemec a facut diferenta in seara asta. S-a ridicat la cel mai inalt nivel si nu doar pentru ca a marcat. El ataca bine in duelurile aeriene. Insa mi-a placut efortul extraordinar, modul in care a gestionat fazele.

Vukusic a avut o sansa senzationala. A primit o pasa buna in profunzime si el are calitatea asta, de a astepta momentul in care pleaca. Se informeaza inainte sa se demarce, dar a fost nedecis. A lasat mingea sa treaca, probabil ca are nevoie de mai mult timp, apoi vor veni si reusitele. E clar ca FCSB a pus presiune in ultimele minute, dar a castigat echipa mai motivata, mai determinata. E o victorie meritata, o satisfactie pentru jucatori si pentru fani, singurii care ajuta Dinamo in aceste momente", a spus Ilie Dumitrescu pentru Digi Sport.

"Ma asteptam sa vad o diferenta dupa intrarea lor!"

Totodata, analistul i-a avertizat pe ros-alabstri, care au ajuns la a doua infrangere consecutiva, dupa ce au pierdut cu Clinceni, pe teren propriu. Dumitrescu a remarcat faptul ca jucatorii lui Petrea si-au pierdut din forta fizica.

"A fost un semnal de alarma la meciul cu Clinceni. Echipa n-a mai avut prospetime, n-a mai avut tonus, viteza de joc. Nu a aratat bine. Era normal sa menajeze cativa jucatori, campionatul e mai important acum.

Ma asteptam totusi la o evolutie mai consistenta dupa pauza, cand au intrat cei trei jucatori. FCSB a avut cateva momente, cu Oaida si Vukusic. Tanase si Coman au fost activi, dar fara sa produca. Ma asteptam sa vad o diferenta in exprimare, dupa intrarea lor", a adaugat Dumitrescu.