ANALIZA | Dezastru pentru Liga 1! Niciun jucator din prima divizie din Romania nu merge la Euro 2020

Dupa ce nationala Romaniei a pierdut calificarea, niciun jucator strain din prima divizie nu a fost convocat pentru Campionatul European.

Desi Euro 2020 trebuia sa fie o sarbatoarea a fotbalului romanesc, reprezentativa Romaniei a pierdut calificarea la competitia la care gazduim patru partide si organizam cantonamente pentru doua nationale in faza grupelor (Ucraina, Macedonia de Nord). Mai mult, niciun fotbalist care evolueaza in Romania nu a fost convocat pentru Campionatul European.

Cele mai mari sanse sa ajunga la Euro 2020 le aveau macedonenii David Babunski (FC Viitorul) si Stefan Askovski (FC Botosani), care insa nu au prins lotul convocat de selectionerul Igor Angelovski pentru meciurile din Grupa C, care se vor disputa chiar in Romania.

Analiza loturilor cluburilor romanesti arata ca, desi se plang ca FRF vrea sa le impuna regula cu doi jucatori romani U21 in primul 11 si nu mai pot transfera straini cu experienta, cluburile din Liga 1 nu pot atrage fotbalisti din tari puternice din punct de vedere fotbalistic, care sa se gaseasca pe listele selectionerilor nationalelor respective.

De cele mai multe ori, jucatorii din Franta, Portugalia, Germania, Brazilia, Belgia, Croatia, Italia, Spania sau Austria vin la echipe romanesti fie din ligile inferioare, fie sunt transferati dupa ce au stat o perioada lunga pe bara pentru ca au fost accidentati sau nu au corespuns din punct de vedere calitativ. Foarte des, dupa ce revin la un nivel sportiv decent, ei pleaca in campionate unde sunt platiti mai bine, dar liberi de contract.

Asa se face ca in Liga 1 evolueaza internationali din Insulele Capului Verde, Siria, Curacao, Guinea, Comoros sau Haiti, tari mai degraba exotice decat cu pretentii in fotbal, neputand fi considerati jucatori care sa ridice nivelul campionatului. Cei mai bine cotati stranieri aflati in circuitul nationalelor lor vin din Bosnia-Hertegovina, Bulgaria, Islanda sau Macedonia de Nord, iar cei din tari cu traditie fotbalistica nici nu se gandesc sa spere la selectii pentru tarile lor.

"Tricolorii" se afla pe locul 43 in clasamentul FIFA, in fata unor nationale calificate la Euro 2020, precum Finlanda (54) si Macedonia de Nord (62). De asemenea, coeficientul de tara al Romaniei stabilit de UEFA plaseaza tara noastra pe pozitia a 25-a, inaintea unor tari care vor juca la competitia continentala. Depasim din punct de vedere al campionatului intern alte tari calificate la Campionatul European, precum Ungaria (28), Polonia (30), Slovacia (32), Macedonia de Nord (38), Finlanda (44) sau Tara Galilor (51).

Ungaria, de exemplu, cu un campionat mai slab cotat decat Liga 1, are, pe langa cei 12 internationali convocati la propria nationala din Nemzeti Bajnoksag I, inca cinci jucatori straini din prima liga maghiara, care sunt in loturile pentru Euro 2020.

JUCATORI ELIGIBILI PENTRU SELECTIA LA ECHIPELE CALIFICATE LA EURO 2020, CARE EVOLUEAZA IN LIGA 1:

CFR Cluj - Luis Aurelio (Portugalia), Billel Omrani (Franta), Michael Pereira (Franta), Grzegorz Sandomierski (Polonia), Gabriel Debeljuh (Croatia), Cristiano Figueiredo (Portugalia)

CSU Craiova - Mirko Pigliacelli (Italia), Reagy Ofosu (Germania), Matteo Fedele (Elvetia), Juan Camara (Spania), Ivan Mamut (Croatia)

FCSB - Stipe Vuciur (Austria)

Sepsi Sf. Gheorghe - Jesus Fernandez (Spania), Eder Gonzalez (Spania), Anass Achahbar (Olanda), Adnan Aganovici (Croatia), Branislav Ninaj (Slovacia), Hugo Sousa (Portugalia)

Chindia Targoviste - Valmir Berisha (Suedia)

FC Arges - Pablo de Lucas (Spania), Jimmy De Jonghe (Belgia), Alexander Maes (Belgia), Antun Palici (Croatia), Sergio Marakis (Portugalia), Luka Marici (Croatia), Cephas Malele (Elvetia), Sylvain Deslandes (Franta)

FC Botosani - Hamidou Keyta (Franta), Hidajet Hankici (Austria), Stefan Askovski (Macedonia de Nord), Malcom Edjouma (Franta), Youssef Toutouh (Danemarca), Hervin Ongenda (Franta), Christopher Braun (Germania), Marcel Holzmann (Austria), Bryan Mendoza (Italia)

Dinamo - Adam Nemec (Slovacia), Janusz Gol (Polonia), Diego Fabbrini (Italia), Jonathan Morsay (Suedia), Ante Puljici (Croatia)

FC Viitorul - Damien Dussaut (Franta), David Babunski (Macedonia de Nord), Jon Gaztanaga (Spania), Josemi Castaneda (Spania)

Academica Clinceni - Thibault Moulin (Franta), Mladen Jutrici (Austria), Denis Ventura (Slovacia)

UTA - Ievgheni Sliakov (Rusia / UTA)

Gaz Metan Medias - Ondrej Baco (Cehia), Roberto Romeo (Italia), Ze Manuel (Portugalia), Idrisa Sambu (Portugalia), Ricardo Valente (Portugalia), Ismael Kanda (Franta), Tomas Smola (Cehia)

FC Voluntari - Marcos Lavin (Spania), Ivan Pesici (Croatia), Jefte Betancor (Spania), Marcelo Lopes (Portugalia), Viktor Angelov (Macedonia de Nord), Ricardinho (Portugalia), Martin Remacle (Belgia), Lukas Droppa (Cehia)

FC Hermannstadt - David Mayoral (Spania), Ante Aralica (Croatia), Yazalde (Portugalia), Billal Sebaihi (Franta), Drazen Bagarici (Croatia), Stanley Elbers (Olanda), Goran Karanovici (Elvetia), Fabio Fortes (Portugalia)

Astra Giurgiu - Hugo Sousa (Portugalia), Abdel Lamanje (Franta), Dario Canadija (Croatia), Sebastien Wuthrich (Elvetia), David Bruno (Portugalia), Ljuban Crepulia (Croatia), Igor Jovanovici (Croatia), Mattia Montini (Italia), Yan Boe-Kane (Franta)

Poli Iasi - Floriano Vanzo (Belgia)

ECHIPE PROMOVATE IN LIGA 1:

FCU Craiova - Lorenzo Paramatti (Italia), Jeremy Huyghebaert (Belgia), William Baeten (Belgia), Bradley Diallo (Franta), Andrea Compagno (Italia)

CS Mioveni - Davide Massaro (Italia)

INTERNATIONALI STRAINI ACTIVI IN ACEST MOMENT, CARE SUNT LEGITIMATI LA ECHIPE DIN LIGA 1:

Insulele Capului Verde - Rodny Lopes (Poli Iasi), Platini (Poli Iasi), Helder Tavares (FC Voluntari), Ely Fernandes (FC Viitorul)

Bosnia-Hertegovina - Elvir Koljici (CSU Craiova), Mateo Susici (CFR Cluj), Momcilo Raspopovici (Astra Giurgiu)

Macedonia de Nord - David Babunski (FC Viitorul), Stefan Askovski (FC Botosani)

Bulgaria - Georgi Pasov (Academica Clinceni), Tvetelin Ciunciukov (Sepsi)

Costa Rica - Dylan Flores (Poli Iasi), Deyver Vega (Poli Iasi)

Siria - Mahmoud Al-Mawas (FC Botosani), Aias Aosman (FC Hermannstadt)

Congo - Yves Pambou (Gaz Metan Medias), Juvhel Tsoumou (FC Viitorul)

Moldova - Vadim Rata (Chindia), Igor Armas (FC Voluntari)

Islanda - Runar Mar Sigurjonsson (CFR Cluj)

Muntenegru - Risto Radunovici (FCSB)

Curacao - Gevaro Nepomuceno (Dinamo)

Burkina Faso - Blaise Yameogo (Chindia)

Lituania - Modestas Vorobjovas (UTA)

Guinea -Bissau - Francisco Junior (Gaz Metan Medias)

Comoros - Nasser Chamed (Gaz Metan Medias)

Haiti - Bryan Alceus (Gaz Metan Medias)

Guinea - Boubacar Fofana (Sepsi)

Slovacia - Branislav Ninaj (Sepsi)