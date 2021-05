Joachim Low a convins doi jucatori importanti sa revina la nationala pentru Euro 2020! Anuntul facut de presa din Germania

Joachim Low va anunta in aceasta seara lotul selectionatei Germaniei.

Potrivit Bild, Germania s-ar putea baza din nou pe Mats Hummels si Thomas Muller, dupa ce selectionerul Joachim Low a anuntat in 2019 ca nu va mai conta pe cei doi jucatori.

Ultima oara cand cei doi au fost convocati a fost la Campionatul Mondial din 2018, atunci cand Germania a avut una dintre cele mai slabe prestatii din istoria nationalei, fiind eliminata chiar din faza grupelor.

Hummels si Muller vor reveni, insa, la nationala pentru Euro 2020, ceea ce nu se va intampla cu Reus.

Marco Reus a anuntat ca nu va fi prezent la Campionatul European din aceasta vara din cauza ca doreste sa se recupereze dupa acest sezon incarcat.

"Aceasta decizie e una grea, pentru ca am fost mereu mandru sa-mi reprezint tara. Am luat decizia sa ma refac in aceasta vara, sa-i dau timp organismului sa se refaca", a scris Marco Reus pe Instagram.

Publicatia germana scrie ca Low si-ar fi dorit sa il aduca si pe Jerome Boateng, fundasul lui Bayern Munchen, la nationala Germaniei, insa acesta nu a fost convins.

Joachim Low a anuntat ca va pleca de la selectionata Germaniei la finalul acestui Campionat European.