"Vreti sa ma chemati la nationala?" Reactie geniala a lui Tamas cand a fost intrebat de retragere! Ce a spus fundasul dupa ce Voluntari a ramas in Liga 1

Voluntari a castigat dubla-mansa a barajului de promovare/mentinere in Liga 1.

Ilfovenii s-au impus cu 6-1 la general cu Dunarea Calarasi si au reusit sa se salveze de la retrogradare. Unul dintre jucatorii importanti ai lui Voluntari din acest sezon, Gabi Tamas, si-a schimbat discursul dupa ce la finalul meciului tur a anuntat ca se gandeste la retragere si sunt sanse sa nu mai joace nici returul.

Fundasul s-a aratat bucuros de reusita echipei sale si a refuzat sa vorbeasca despre viitorul sau. Totodata, intrebat despre meciul nationalei, Tamas s-a aratat dezamagit de infrangerea cu Georgia.

"Acum sa fim seriosi, cand am venit la echipa, era intr-o situatie putin dificila, auzeam si eu ce se intampla pe langa echipa, am pus osul la bataie si ne bucuram ca am ramas in Liga 1.

Nu stiu daca a fost usor, greu, e bine ca am putut pana la urma urmei. Este problema mea pe care o voi discuta cu clubul. De ce e interesant? Vreti sa ma chemati la nationala? Imi faceti contract ceva la televiziuni?

Ma bucur ca cei din club sunt alaturi de mine si ma sustin. Nu stiu ce imi doresc, acum am terminat cu bine, stresul si emotiile sau dus si vom discuta zilele acestea ce se intampla cu mine.

Nu vreau sa discut de nationala. Este pacat, este pacat ca nu mai aducem puncte, mai ales ca pierdem in fata unor echipe slab cotate. Nu am cuvinte, nu stiu ce sa spun si nu intru in aceste subiecte, ma cam depasesc pe mine. Ma simt prost rau, sunt nationalist, sufar alaturi de nationala. Sufar eu, sufera romanii, care au fost alaturi de nationala.

Bineinteles, petrecere! S-a terminat, am avut emotii, nu?

Eu nu am bonus de salvare, eu am venit sa pun osul la bataie si sa ajut cat pot de bine. Veti vedea ca la anul Voluntari va avea alta fata", a spus Gabi Tamas la finalul meciului.