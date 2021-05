BREAKING NEWS | Meciurile din cadrul Euro 2020 de pe Wembley ar putea sa se joace cu stadionul plin! Anunt de ultima ora al englezilor

Campionatul European din aceasta vara se apropie cu pasi repezi.

Organizat in premiera in mai multe tari, printre care Romania si Anglia, Euro 2020 trebuia sa se dispute in vara trecuta, insa din cauza pandemiei de coronavirus turneul final a fost amanat pentru vara acestui an, iar acum timpul s-a scurs si organizatorii sunt pe ultima suta de metri in ceea ce priveste regulile de intrare la partidele din faza grupelor.

Dupa ce Razvan Burleanu a anuntat ca in Romania pentru meciurile din faza grupelor stadionul va fi ocupat in proportie de 25 la suta, presa din Anglia scrie ca Wembley ar putea gazdui meciurile cu stadioanele pline, dupa ce testul cu spectatori la ultimele doua etape din Premier League a fost un real succes.



Totusi, inca nu este nimic oficial, doar un zvon aparut in presa, iar acum se asteapta o reactie din parte guvernului Angliei si a Federatiei cu privire la numarul de spectatori care va putea asista la partidele organizate pe Wembley.