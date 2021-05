"Nu avem drept de promovare in Liga 1" Anunt bomba al lui Bumbescu dupa ce Steaua a promovat in Liga 2! Motivul pentru care nu ar putea ajunge in prima liga

Steaua a promovat in Liga 2 dupa ce s-a impus in dubla-mansa cu CS Afumati!

Echipa lui Daniel Oprita a reusit sa isi indeplineasca obiectivul, acela de a ajunge in Liga 2, insa Adrian Bumbescu a anuntat ca 'ros-albastrii' nu pot visa la prima liga cel putin pentru inca doi ani de acum inainte. Fostul jucator a dezvaluit ca oficialii clubului nu au depus proiectul necesar pentru Liga 1, iar echipa nu are dreptul sa acceada mai departe.

"Nu putem sa promovam in Liga 1 vreo doi ani de zile. Nu am depus proiectul de la inceput pentru Liga 1. Cam doi ani de zile nu avem drept de promovare in prima liga. Schimbam capitalul societatii, dar ce trebuia sa se intample pentru promovare nu s-a facut mai devreme.

Nu se intampla nimic daca ramanem in Liga 2, am jucat noi atata timp in Liga 4. Avem suporterii alaturi, speram sa vina Piturca langa noi, asa cred pana la urma. Nu financiar, sa ne ajute in proiect", a spus Adrian Bumbescu pentru Digi Sport.

"Ros-albastrii" vor trebui sa-si schimbe structura organizatorica pentru a putea evolua in Liga 2, deoarece regulamentul FRF interzice in momentul de fata ca un club de drept public sa participe in prima liga fotbalistica fara ca acestea sa-si fi cesionat activitatea catre un alt club de drept privat cu cel putin un sezon inainte.

"Se permite promovarea in Liga 1 a cluburilor de drept public, dupa ce acestea isi vor cesiona activitatea catre un club de drept privat cu cel putin un sezon competitional anterior obtinerii dreptului de promovare", se arata in statutul FRF.