Suedezii i-au gasit inlocuitor lui Zlatan pentru Euro 2020! Fiul unui atacant legendar trecut pe la Barcelona si Manchester United este alesul

Suedezii nu se vor putea baza pe Zlatan, dupa ce acesta a iesit accidentat in derby-ul recent disputat cu Juventus.

Ibrahimovic (39 ani), care a revenit in fotbalul international in luna martie, dupa o absenta de aproximativ cinci ani, s-a accidentat la genunchi in cursul meciului pe care echipa sa, AC Milan, l-a disputat luna aceasta impotriva formatiei Juventus Torino, in campionatul Italiei.

Inlocuitorul sau, Jordan Larsson, este fiul lui Henrik Larsson, fostul partener al lui Ibrahimovic din atacul nationalei Suediei, care a facut cariera la Celtic, Barcelona sau Manchestr United, printre altele. In varsta de 23 ani, Jordan Larsson a marcat 10 goluri in 20 de meciuri de campionat disputate pentru Spartak Moscova in acest sezon.



Acesta a evoluat pentru Helsingborg, NEC Nijmegen, Noorkoping, inainte de a se transfera in Rusia, in schimbul a 4 milioane de euro.