Se naste o noua forta in Liga 1?! Ioan Andone face anuntul: "O sa vedem 10 - 15 000 de suporteri la meci"

Presedintele celor de la FC Voluntari, Ioan Andone, e de parere ca fotbalul romanesc ar putea avea o noua forta.

Dupa ce s-a vorbit in ultimul timp de o fuziune intre Viitorul si Farul, se pare ca aceasta varianta prinde din ce in ce mai mult contur, iar judetul Constanta se va bucura de o echipa care sa fie ajutata si de Gica Hagi, si de Ciprian Marica, dar si de primarie.

Ioan Andone, oficialul celor de la FC Voluntari, spune ca o asemenea varianta ar fi un mare plus pentru fotbalul din Romania, iar asta ar face din viitoare echipa Farul, o forta care sa fie luata in seama in Liga 1.

"E bine pentru fotbalul romanesc si este bine pentru Constanta, pentru ca va fi o singura echipa. Hagi are toata infrastructura la stadionul lui. Daca se va face si noul stadion, Farul va deveni o echipa buna, o echipa de cupele europene, de primele 6.



Deci acolo vad un proiect foarte frumos. Un proiect ca lumea, iar suporterii lui Farul vor veni toti la meci. O sa vedeam acolo 10-15.000 de suporteri meci de meci", a spus Ioan Andone, conform Telekom Sport.