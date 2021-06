BREAKING NEWS: Cutremur la Sibiu! CS Mioveni a promovat in Liga 1 dupa un meci ireal! Hermannstadt a ramas in 10 din minutul 6! Drama teribila dupa ce au condus pana in final

CS Mioveni revine in Liga 1 dupa 9 ani! A castigat cu 2-1, la Medias, dupa 0-0 in turul de pe teren propriu.

Intrat in minutul 33 in locul lui Isfan, italianul Massaro este eroul Mioveniului. Jucatorul adus de la Tre Fiori, din San Marino, acum doi ani, a contribuit decisiv la golul de 1-1, marcat de Mioveni in minutul 70 al partidei! Sutul sau a fost deviat in poarta de Viera, aflat pe traiectoria mingii.

Jocul de la Medias a avut o istorie incredibila. Hermannstadt a ramas in 10 inca din minutul 6, dupa ce veteranul Dalbea a luat doua galbele! Yazalde a deschis scorul pentru ardeleni in minutul 21, dar Mioveniul s-a intors in meci si a obtinut egalul care o trimite in prima liga!

In minutul 82, Figueiredo a luat si el rosu dupa ce a oprit cu mana o minge in afara careului, dupa un sut trimis de Rusu. Scorul final, 2-1 pentru Mioveni, a fost stabilit de Panait in prelungirile partidei.

Mioveni promoveaza cu Alexandru Pelici pe banca, exact antrenorul care a adus-o in A si pe Hermannstadt, in urma cu 3 ani. Echipa din Arges e prima de liga a doua care promoveaza in urma barajului in fata unei echipe din Liga 1.