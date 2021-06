BREAKING NEWS | Apare o forta uriasa in Liga 1: "Aducem jucatori din Serie A si din prima liga belgiana!" Ce plan are Craiova dupa ce l-a adus pe Mutu

Mutu e doar primul nume greu care ajunge la FCU in aceasta vara.

Craiova umbla si la transferuri dupa ce a pus 'Briliantul' pe banca. Patronul Mititelu Jr. promite mutari spectaculoase. Vrea jucatori din Serie A si din prima liga belgiana in lotul nou-promovatei. Romanii l-au dezamagit. "Fotbalistii pe care-i vrem se folosesc de ofertele noastre pentru a face licitatie", se plange Mititelu Jr. .

Prezentarea lui Mutu la Craiova va avea loc miercuri de la 17:00, la stadionul-bijuterie al Olteniei.

"Adrian a ajuns azi la Craiova, am luat masa impreuna. Am fost la baza pe care o construim, a vazut putin orasul. Maine avem conferinta de presa la ora 5, la stadionul Oblemenco. Nu am negociat cu Albentosa, as prefera sa nu dezvalui cu cine discut. Toti fac licitatii, noua nu ne place asa ceva, nu ne convine modul asta de a discuta. Preferam sa nu discutam numele cu care negociem. Inaintea reunirii lotului vom face publice toate numele de fotbalisti transferati.

Vor veni intre 8 si 10 jucatori. Ma consult zilnic cu Adi Mutu. Ne bazam pe jucatori cu experienta. Avem si o academie a clubului, dar in Liga 1 iti trebuie jucatori cu experienta si doi-trei copii. Asta pentru primul 11. Vom incerca sa luam jucatori din primele ligi din Belgia, din Italia. Cred ca intr-o saptamana vom inchide discutiile cu 4 dintre ei. Nu pot sa spun nume.

Chiar sunt surprins de modul in care se lucreaza in Romania. Am vorbit cu jucatori care s-au dus la alte cluburi si au cerut mai mult. Cu Adrian am confirmat doar cand am stiut sigur niste lucruri. Mergem pe straini, vor veni jucatori din primele ligi din Europa. Nu ma intrebati de obiectiv. Nu as vrea sa pun obiectiv, obiectivul e sa jucam un fotbal cat mai frumos si sa facem o figura cat mai frumoasa. Am convingerea ca se va umple stadionul la Craiova", a spus Adrian Mititelu Jr. la Digisport.