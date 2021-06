Asa e in Romania! Rapidistii, in plin scandal pentru identitate! "Echipa din Liga 1 este o clona. Palmaresul si marca se afla la noi"

Fotbalul romanesc ar putea avea parte un nou conflict.

Rapidistii nu au liniste, se pare, dupa ce au reusit promovarea in Liga 1. Reveniti in primul esalon al fotbalului romanesc dupa 6 ani de exil, cei de la Rapid 1923 sunt amenintati de Horia Manoliu, presedintele AFC Rapid, echipa aflata in Liga a 4-a, care sustine ca echipa antrenata de Mihai Iosif este o clona.

"Noi detinem tot! Lumea trebuie sa stie adevarul. Nu putem face mai mult deocamdata pentru ca asteptam motivarea instantei deciziei Tribunalului, dictata in august 2020. Dar, este clar ca nu vom renunta! Ca sa fie clar, lumea nu trebuie indusa in eroare. Marca Rapid, palmaresul, si sigla se afla la noi, la AFC Rapid.

Noi suntem continuatoarea de drept a vechii echipe. Marca aceea cu vulturul este a noastra, de la infiintare, din 2001, iar FC Rapid 1923 SA nu are dreptul s-o mai foloseasca nici verbal, nici vizual. Asta ne-ar aduce noua mari prejudicii si vom lupta in continuare in instanta sa ne aparam drepturile, chiar si cu FRF daca va fi nevoie.



Imediat dupa ce s-a declarat falimentul, in luna iulie 2017, la doar cateva zile noi am inscris echipa in Liga 5, deci nu a fost intrerupere de un sezon. Unica sansa ca Rapid sa nu dispara suntem noi, AFC! Tudorache, Burca si Andrei Nicolescu au infiintat o clona! Si vor raspunde, mai devreme sau mai tarziu, pentru asta!", a spus Horia Manoliu pentru digisport.