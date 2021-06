"FCSB e Steaua. Sper sa fie doua 'Stele' de la anul in Liga 1!" Neaga asteapta socul Steaua - FCSB

Adrian Neaga e de partea echipei lui Becali in disputa pe identitatea Stelei, dar asteata si echipa armatei in Liga 1.

Neaga vede o scadere a nivelului din Liga 1 in ultimii ani, dar asteapta investitii care sa readuca mai multe dintre cluburile importante la o dimensiune europeana. Pe fostul atacant stelist l-a luat prin surprindere numirea lui Mutu la Craiova lui Mititelu.

"Fotbalul din Romania e intr-un regres. Sper ca in acest an, cu investitiile facute de echipele din cupele europene, sa intram si noi in grupe.

Mutu stie prea bine ce are de facut la Craiova. M-a surprins putin, credeam ca va ramane la U21. Poate o sa-i fie bine. O sa fie nebunie, sunt doua echipe acolo, ambele cu potential, e benefic pentru fotbalul romanesc. M-a surprins despartirea de Trica. A luat echipa intr-un moment neplacut. E pacat, sper sa-si gaseasca repede echipa.

Sper ca Todoran sa faca treaba buna la FCSB. Pentru mine, FCSB e Steaua. Ma bucur pentru Steaua, sunt apropiat de Oprita si de Bostina. Sper sa avem doua 'Stele' in prima liga la anul. FCSB - cred ca era campioana daca ii avea pe Man si Florinel Coman in partea a doua a sezonului", a spus Neaga.