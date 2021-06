"Am primit multe oferte de a truca meciuri!" Fost fotbalist in Liga 1, dezvaluiri incredibile despre posibile blaturi

Fotbalul romanesc nu scapa de suspiciuni.

Iulian Mamele, fost fundas la Concordia Chiajna, Pandurii Tg. Jiu sau Viitorul, a vorbit despre un subiect care este evitat de jucatorii romani, acela al meciurilor trucate. Acesta spune ca stie ca astfel de partide existau si chiar pe la cluburile pe unde a evoluat au fost asemenea discutii.

"Eu nu sunt genul de omul care sa ma scuz sau sa ma fofilez cand gresesc. Intr-adevar a fost un meci slab din partea mea, cu Dinamo. Pur si simplu nu stiu ce a vazut el, sau stia el mai multe ca sunt eu blat. Stiu ca s-a dus la banca si i-a spus asta lui Falub. (Ai participat la jocuri trucate?) Am primit multe oferte de a truca meciuri, dar niciodata nu am facut asta.

Nu pot eu sa dezvolt subiectul asta. Daca blaturile s-au facut… Si la Liga 1 si la Liga 2. Eu nici n-am vrut sa aud. Eu, unul, nu concep asa ceva. Probabil au legatura cu casele de pariuri. Am vrut sa stau departe de acest cerc vicios, fiindca daca odata intrat, este foarte greu de iesit.

Lucrurile cred ca sunt mult mai complexe si se fac la nivel foarte inalt. Noi suntem doar niste pioni. In momentul in care sunt salarii neplatit, cand clubul nu te plateste trei-patru luni, sa ai si familie de crescut, in situatia aceea poti deveni vulnerabil. Eram la Chiajna cand se faceau acele oferte. Se incerca direct la jucatori", a declarat Iulian Mamele pentru playsport.