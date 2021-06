Oprita cere salariu de Liga 1 pentru a continua la Steaua! Detaliile momentului despre negocierile cu clubul

Viitorul lui Oprita pe banca tehnica a Stelei este incert.

Steaua a reusit promovarea in Liga 2, dar la clubul ros-albastru tot nu este liniste. Dupa returul cu Afumati, care ar fi trebuit sa aduca sarbatoare in cadrul echipei, Daniel Oprita a declarat ca nu stie daca va fi pe banca in sezonul viitor, fiind nemultumit de oferta primita.

"Daca mi se propune ceva serios, o sa accept. Nu vreau sa vorbesc prea multe, dar a fost ceva, o propunere, pe care ma fac ca nu am vazut-o sau ca n-am auzit-o", a dezvaluit Oprita la finalul meciului cu Afumati.

Potrivit GSP, surse apropiate din cadrul clubului sustin ca Oprita avea un salariu de 3 000 de euro in Liga 3, iar acum doreste un contract in urma caruia sa castige mai mult.

"In Liga 3, Daniel Oprita avea un contract de 3 000 de euro, poate cel mai mare dintre antrenorii de la acel nivel. Acum i s-a facut o prima propunere, in care i s-au oferit 4 000 de euro, dar era doar o discutie incipienta. El o considera prea mica, avand in vedere ce a realizat", au dezvaluit cineva apropiat de clubul Steaua.

Cu toate ca logistica este puntul forte al Armatei, Oprita s-a aratat dezamagit pentru ca clubul nu i-a facut o oferta pentru a continua nici in ceasul al doisprezecelea, tot el fiind cel care a initiat discutiile pentru un nou acord.

"Am fost dezamagit in ultima luna, pentru ca eu am initiat discutiile cu conducerea. Nu lasi pe cineva pe care-l vrei pana in ultima zi. Am discutat cu mai multi oameni, domnul comandant, presedintele Comisiei, nu e o singura persoana acolo care decide.

Eu zic ca lucrurile se vor rezolva pana la urma. In primul rand, as avea nevoie de 2-3 juniori si intre 3 si 5 fotbalisti cu experienta”, a declarat Oprita la DigiSport.