Clubul din Liga 1 care isi vinde numele stadionului pe un milion de euro! Patronul a facut anuntul: "Negociem pentru vanzarea numelui!" 

Sepsi Sf. Gheorghe a reusit premiera istorica si s-a calificat in cupele europene.

Echipa lui Leo Grozavu joaca in preliminariile Conference League, dupa ce a incheiat sezonul pe locul 4 in Liga 1. Aceasta este cea mai mare performanta din istoria clubului, care va avea in curand si un stadion ultra-modern.

Patronul Laszlo Dioszegy a dezvaluit ca noua arena a lui Sepsi va fi gata in luna august, iar numele stadionului va fi vandut in schimbul unei sume importante de bani.

Finantatorul a dezvaluit ca negociaza pentru o vanzare a carei suma oscileaza intre 500 000 si un milion de euro.

"N-am numarat exact cati sponsori avem in momentul de fata, cred ca 15-20… Din care 2-3 sunt societati mari, puternice, care ne sustin. Bugetul este in jur de 5 milioane de euro, nu stiu daca putem trage la titlu! Jumatate vine din drepturile de televizare, jumatate din sponsorizari.

Se face o mare confuzie ca suntem alimentati financiar de guvernul de la Budapesta. Intr-adevar am primit bani pentru infrastructura, dar cheltuielile curente ne apartin in totalitate.

Noul stadion va fi gata la jumatatea lui august. Avem un restaurant in incinta stadionului care vrem sa functioneze cand nu sunt meciuri, vrem sa avem un fanshop, gazonul e hibrid si, cel mai important, purtam negocieri pentru vanzarea numelui noului stadion.

Va fi o suma care va oscila intre 500.000 si 1.000.000 de euro anual. Purtam deja negocieri pentru aceasta suma in ideea de a intretine intreaga baza si a plati partea administrativa", a spus Dioszegy pentru ProSport.