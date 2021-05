Pretentiile lui Gigi Becali il pot bloca definitiv pe Florin Tanase in Liga 1! Cum poate rata golgeterul FCSB-ului un transfer important

Florin Tanase a anuntat dupa meciul cu CFR Cluj ca isi doreste sa plece de la FCSB.

Gigi Becali nu este dispus sa accepte nicio oferta mai mica de 5 milioane de euro pentru capitanul-golgeter al ros-albastrilor, indiferent daca asta ar insemna ca Tanase sa fie blocat in Liga 1 inca un sezon.

"Florin Tanase va pleca de la FCSB doar contra sumei de 5 milioane de euro. Nu las niciun cent mai putin. Asa am spus de la inceput. Nu voi accepta oferte de 3 sau de 4 milioane. Lumea trebuie sa inteleaga ca este calul meu, marfa mea, stiu cum sa o vand, asta sa stie toti", a spus recent Gigi Becali.

Capitanul celor de la FCSB a fost propus de impresarii sai atat la echipe din Europa, cat si in Asia sau America, fara ca vreun club sa faca pana in acest moment o oferta concreta pentru Tanase, care s-a remarcat in acest sezon prin cele 24 de goluri inscrise in Liga 1. Acest lucru poate fi pus pe seama faptului ca fotbalistul are aproape 27 de ani.

Varsta va face ca Florin Tanase sa fie din ce in ce mai neatractiv pentru cluburile importante din Europa, fotbalistul riscand, in cazul in care nu pleaca in aceasta vara, sa rateze sansa de a evolua intr-un campionat puternic.

Mai mult, sansele unui transfer ar putea scadea si mai mult in cazul unei accidentari. GSP ofera drept exemplu situatia lui Catalin Cursaru, care a ratat transferul la Hertha Berlin, ulterior fiind macinat de accidentari si nemairegasindu-si forma buna.