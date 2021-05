EXCLUSIV | In 2016, a alergat si a pedalat pana la Paris! Acum a legat prin alergare stadioanele din Bucuresti destinate Euro 2020 

Un voluntar la Euro 2020 a alergat intre stadioanele Steaua, Rapid, Arcul de Triumf si Arena Nationala.

Daniel Horhogea e un fost jucator de fotbal, care acum alearga la diverse competitii de atletism, de la crosuri, pana la maratoane si ultramaratoane. In urma cu 5 ani, el a plecat spre Franta, pentru a fi alaturi de nationala Romaniei la Euro 2016. Atunci a parcurs 2.400km in alergare si cu bicicleta, folosindu-se alternativ, de fiecare cate o zi.

Este voluntar la Euro 2020 si a alergat pe traseul Stadionul Steaua - Stadionul Rapid - Stadionul Arcul de Triumf - Arena Nationala, aproximativ 20km, pentru a celebra apropierea debutului Campionatului European si faptul ca Romania organizeaza meciuri pentru prima data la un turneu final. La fiecare stadion a jonglat cu mingea de fotbal si a fluturat drapelul Romaniei.

"Cu acesta alergare mi-am adus aminte de calatoria de acum cinci ani, din 2016, cand am alergat si am pedalat catre turneul din Franta, unde Romania se calificase dupa o pauza de opt ani. Am vrut sa fiu alaturi de 'tricolori', pentru ca iubesc fotbalul si echipa nationala, si am zis sa ajung acolo intr-un mod original, vrand sa strang si bani pentru cauze caritabile.

Am jucat fotbal, pana am terminat junioratul, la CSS 1 Bucuresti, dupa aceea nu am mai continuat cu fotbalul si m-am apucat de atletism, pe care l-am practicat in ultimii 10 ani. Alerg de la curse mici - 1.500m, 3.000m, 5.000m, 10.000m - pana la semimaraton si ultramaraton. Cea mai mare distanta alergata dintr-o bucata a fost de 123km, de la Constanta la Calarasi, pentru cei de la Invictus.

Acum am legat prin alergare stadioanele Ghencea, Giulesti, Arcul de Triumf si Arena Nationala. Cred ca, in total, au fost vreo 20 km si undeva la doua ore si un pic, deoarece ne-am oprit de mai multe ori. A fost o calatorie frumoasa, s-a alergat destul de usor si placut, desi orasul este aglomerat. A fost ca o refacere, dupa ce am participat la ultramaratonul 'Transylvania Legends', o aventura de noua zile pe Via Transilvanica, cu un traseu de 641 km, intre Putna si Medias.

Sunt voluntar la Euro 2020 pentru meciurile de Bucuresti si cred ca o sa fie o super experienta. Nu merita ratata, o data in viata te intalnesti cu un asemenea eveniment, desi se desfasoara in conditii speciale, din cauza pandemiei de coronavirus", a spus Daniel pentru PRO TV.

ROMANIA ARE 850 DE VOLUNTARI, CU VARSTE INTRE 18 SI 85 DE ANI!

Diana Pirciu, Volunteer Manager pentru Euro 2020, spune ca echipa de voluntari pentru meciurile de la Bucuresti si-a intrat deja in paine si este pregatita pentru organizarea in bune conditii a competitiei continentale."Procesul de recrutare a fost destul de lung, am inceput in anul 2019. Am avut 2.700 de persoane inscrise pentru activitatea de voluntariat. La sfarsitul anului 2019, am ramas cu 1.000, iar acum avem o echipa de 850 de oameni, care vor face parte din eveniment. Suntem acoperiti pe toate posturile, cum se zice in fotbal, suntem foarte incantati de oamenii pe care i-am ales.

Daniel este voluntarul nostru de baza, este in echipa Ace Volunteers. Apreciem foarte mult ca alearga, ca face sport si ca ii incurajeaza si pe ceilalti voluntari sa lase masina acasa si sa vina in alergare pana la stadion. Avem voluntari cu varste cuprinse intre 18 ani, care a fost varsta minima, si 85 de ani, un barbat care ne ajuta impreuna cu nepotii sai. La evenimentul de kick-off ne-am conenctat cu voluntarii in format digital, dar am inceput sa ne intalnim cu ei treptat, fata in fata, in functie de rolul pe care il au", a declarat Diana Pirciu.