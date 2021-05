BREAKING NEWS | Atac de ultima ora al lui Becali dupa promovarea Stelei: "FCSB e Steaua adevarata. Alealalte ce sunt? Vrajeli! Nici nu pot sa faca fotbal in Liga 1!"

Becali nu e impresioant de promovarea Stelei in liga a doua.

Patronul FCSB spune ca echipa sa e adevarata continuatoare a Stelei si sustine ca echipa Armatei nu va putea niciodata sa promoveze in Liga 1 din cauza structurii juridice a clubului.

"FCSB e Steaua adevarata. Alealalte ce sunt? Vrajeli, minciuni. Nu pot sa faca fotbal in Liga 1. N-au nicio varianta daca nu fac societate comerciala. Nu poti sa te asociezi cu un privat. Cum sa faca asta? Ei trebuie sa preia si jucatorii, si toate alea. Sunt active proprietate publica. Se pot lua doar prin licitatie, prin hotarare de guvern. Doar cum am facut noi atunci, cu hotarare de guvern. Sa se faca o asociatie care sa preia toate bunurile. Trebuie sa ia numele, ca numele costa bani multi. Ei nu stiau ca nu pot sa faca fotbal? Au ajuns acum in momentul din '98, cand i-a obligat legea sa instraineze, atunci cand a luat Paunescu.

Acum pot sa faca asociatie non-profit. Dar cine face? Noi ne asociem. Ministerul nu poate. Peste doua luni, daca nu au facuta asociatia sau societatea, nu pot sa promoveze in Liga 1. Daca se consolideaza in liga a doua, de ce se consolideaza? Ei iau niste bani de la Armata ca s-o dea gratuit la niste membri asociati. Ei trebuie sa inchirieze marca si sa dea 3,6 milioane de euro pe an, ca atat au facut ei evaluarea la prejudiciu.

Sunt obigati sa o scoata cu valoarea aia. Daca da cineva si un milion pe an, eu ma duc la Talpan si imi dau palaria jos si ii spun ca el e eroul neamului. Ca cineva sa dea un milion pe an, trebuie sa produca un milion pe an marca aia. Steaua are 2000 de suporteri. 1000 de ultrasi si inca 1000 de copii care sunt din vechea nomenclatura. Nu exagerez, uitati-va in sondaje. Eu vad ce spun sondajele, poate mint sondajele", a spus Becali la Digisport.